Dünya İsrail kan dökmeye devam ediyor
ORTADOĞU

İsrail kan dökmeye devam ediyor

Gazze sınırındaki gösterilere katıldığı sırada işgalci İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan Sari Dahud Şubeki, kaldırıldığı Mar Yusuf Hastanesi'nde bu sabah şehit oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında birkaç gün önce işgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli bu sabah şehit oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, birkaç gün önce Gazze sınırındaki gösterilere katıldığı sırada İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan Sari Dahud Şubeki isimli Filistinlinin kaldırıldığı Mar Yusuf Hastanesi'nde bu sabah şehit olduğu belirtildi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 135'ten fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, binlercesi yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.

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