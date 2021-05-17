​10 dakikada 8 bomba saydık

İsrail Gazze’de yıkım ve katliama devam ediyor. Şehre her dakika işgal uçakları tarafından bomba yağdırılıyor. Yaşananlar hakkında telefonla Yeni Şafak’a bilgi veren Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Enver Atallah, işgalcilerin kadın çocuk, ağaç taş, sivil-asker demeden Gazze’yi yakmaya çalıştığını söyledi. İsrail bombalarının yıktığı alt yapı nedeniyle kısa tutmak zorunda kaldığımız görüşme sırasında Atallah’ın bulunduğu bölgenin yakınlarına tam 8 bomba atıldı.

Muhammet Atallah

HAVADAN KARADAN VE DENİZDEN ÖLÜM

İsrail bombalarının gece gündüz demeden devam ettiğini belirten Atallah, satır başlarıyla şunları kaydetti: “Pazartesi gününden bugüne kadar saldırılar devam ediyor. İşgalciler havadan karadan ve denizden ölüm yağdırıyor. Şu an sizinle konuşurken uçaklar üzerimizden geçiyor ve F-16 uçaklarının sesleri duyuluyor. Uçaklar gece gündüz, ağaç, taş, büyük küçük demeden her şeyi vuruyor. İsrail herkes öldürmeye çalışıyor. Saldırılardan dolayı altyapı çöktü, şehre günde sadece 1-2 saat elektrik verilebiliyor, sularımızda yok. Hastanelerde büyük sorunlar yaşanıyor. Sizinle bu konuşmayı yapmadan önce 2 kez hastaneye gittim. Durumu ağır olan yaralılara yer bulamıyoruz. Yatak sıkıntımız var, bazı hastaları yerlerde tedavi ediyoruz. Bazı hastaların yoğun bakım ünitelerinde bulunması gerekiyor maalesef ekipmanımız yok. Sizinle konuşurken bir patlama sesi duydum. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü... Saldırılar aralıksız devam ediyor. Saldırıları sayıyorum 6. oldu. Bizim üzerimize yağmur gibi bomba yağdırıyorlar. Hastanelerde ciddi eksiklerimiz var hem ilaçlarda hem cihazlarda... 15 senedir abluka altındayız, zaten zorluklar çekiyorduk. Korona işleri daha da zorlaştırdı.

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ÜMMETİN İZZETİNİ KORUYORUZ

Şartlarımız ne olursa olsun gururluyuz çünkü biz ümmetin izzetini haysiyetini koruyoruz. İlk kıblemiz Mescidi Aksa’yı koruyoruz bu yüzden biz gururluyuz. Korumaya da devam edeceğiz. Bu yoldan dönmek yok Allah’ın izniyle. Bu arada patlama sayısı 7 oldu... 8 oldu ve bu patlama diğerlerinden çok daha büyük.”