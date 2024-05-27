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Dünya

100 bin asker isyana mı hazırlanıyor

İsrail’de Netanyahu ile destekçisi aşırı sağcılar arasındaki gerilime askerler dahil oldu. Sosyal medyada “Gazze’deki saldırıların ‘zafere’ kadar sürmesini” isteyen bir asker, aksi halde 100 bin yedek askerin hükümete isyan edeceğini iddia etti. Bu videoyu Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’nun paylaşması tehdidin ciddi olduğu şeklinde yorumlandı.

04:00 - 27/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:48 - 27/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'de hedeflerine ulaşamaması nedeniyle askeri yetkililer ile Başbakan Binyamin Netanyahu ve destekçisi aşırı sağcı siyasetçiler arasındaki gerilime ordu da dahil oldu. Gazze'deki kara saldırılarında yer alan bir İsrail askerinin sosyal medyada Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı tehdit ettiği bir video yayınlaması iki grup arasındaki çekişmeyi daha fazla gün yüzüne çıkardı. İsrail ordusunda emir-komuta zincirinin bozulmaya başladığını gösteren videoda Siyonist asker, Gazze'deki saldırıların "zafere" kadar sürmesi gerektiğini söylerken "Aksi halde ordudaki 100 bin yedek askerin hükümete karşı isyan bayrağı açacağı" tehditlerini savurdu. İsrail Devlet Televizyonu, akşam saatlerinde isyan çağrısı yapan askerin gözaltına alındığını duyurdu.

Videonun sosyal medyada Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu tarafından da paylaşılarak askerlerin iddiasının desteklenmesi, isyanın aşırı sağcılar tarafından organize edildiği iddialarını gündeme getiriyor. Netanyahu'nun aşırı sağcı ortakları Itamar Ben-Gvir ve Bazalel Smotrich, Gazze'nin tamamen işgal edilmesini savunurken Savunma Bakanı Yoav Gallant liderliğindeki askerler ise Gazze'nin işgali yerine Hamas'ın gücünün kırılarak yönetimin İsrail ile uyumlu Filistinli aktörlere devredilmesini istiyor. Gallant, Netanyahu'yu savaş sonrası doğru bir planlama yapmamakla eleştirmişti.

NETANYAHU VE ORTAKLARI MI YÖNLENDİRDİ

Gallant'ı tehdit eden askerin taleplerinin Netanyahu ve aşırı sağcı ortaklarının talebiyle uyuştuğu ve Gallant'a da eleştiriler yönelten askerin, "Buradan çıkarak savaşı kazanamayız. Siz bize emir veremezsiniz" dediği de görülüyor. Aşırı sağcı siyasetçilerin Netanyahu'ya, Gallant'ın açıklamalarına zamanında karşılık vermemesi nedeniyle yönelttiği eleştirileri destekleyen askerlerin bu isyanının Gazze'deki katliamların sürdürülmesini isteyen aşırı sağcıların elini güçlendirdiği yorumları yapılıyor.



#İsrail
#Netanyahu
#Gazze
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