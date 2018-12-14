Dünya 100 milyon dolarlık düğün
ASYA

100 milyon dolarlık düğün

Hindistan'ın en zengin iki ailesinin çocukları evlendi. Ambani ve Piramal ailelerinin 5 gün süren düğünü toplam 100 milyon dolara mal oldu. Davetlilerin toplam 100 uçakla taşındığı düğün için konuklara programı rahat takip edebilmeleri için özel bir uygulama bile geliştirildi.

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Ambani ve Piramal ailelerinin çocukları evlendi.
Ambani ve Piramal ailelerinin çocukları evlendi.

Hindistan'ın en zengin iki ailesinin çocukları dünya evine girdi. Dünyanın en zengin aileleri arasında yer alan Mukesh Ambani ve Ajay Piramal'ın çocukları hayatlarını görkemli bir törenle birleştirdi. Hafta sonu başlayan düğün 5 gün sürdü. Pek çok ünlü ismin yer aldığı davette ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da davetliler arasında yer aldı.

Dünyanın en pahalı düğününe davetliler 100 uçakla taşındı. Her detayın düşünüldüğü organizasyonda konukların programı rahat takip edebilmeleri için özel bir uygulama dahi geliştirildi. Ön kutlamalarda Beyonce'un sahne aldığı düğün Hindistan'ın Udaipur'daki Kent Sarayı'nda gerçekleştirildi. Kraliyet düğünlerini dahi geride bırakan düğünde 5 bin yoksula da günde 3 öğün yemek dağıtıldı.

  • Hindistan'ın en zengini Mukesh Ambani'nin kızı Isha ile başka bir milyarderin oğlu Anand Piramal'ın düğününe Hillary Clinton'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü katıldı.

Düğün 5 gün 5 gece sürdü, 100 milyon dolara mal oldu.

Ambani ailesiyle 18 yıldır dost olan Hillary Clinton da düğünün özel konukları arasındaydı.

Ancak düğünün en göze çarpan konuğu konser için gelen Beyonce oldu.

Sahneye çıkmak için kaç para aldığı ise açıklanmadı. Ancak düğün için hiçbir masraftan kaçınmayan ailenin oldukça yüksek ücret ödediği tahmin ediliyor.

Udaipur’daki Kent Sarayı’nda başlayan düğün, ülkenin finans merkezi Mumbai’deki törenle son bulurken tepkilere de yol açtı. Pek çok kişi bu denli harcamayı ve görkemi 'görgüsüzlük' olarak nitelendirdi.

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Düğüne Deepika Padukone ve Ranveer Singh de katıldı.

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