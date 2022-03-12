100 yıllık kültür Afrika'da hala canlı: Osmanlı töreni

Sarayda devam eden “cuma selamlığı” merasiminde askerler ve yerel yöneticilerin yanı sıra halk, Kral Nabil’in önünde resmi geçitte bulunuyor. Geleneksel enstrümanlar ve atlar ile kralın huzurunda gösteri yapıldıktan sonra, dini liderin duası ile “cuma selamlığı” töreni son buluyor.

Osmanlı padişahlarının cuma namazı sonrasında yaptıkları “cuma selamlığı” Kamerun’da 10 Ekim 2021’de tahta çıkan 28 yaşındaki Bamun Kralı Nabil Mbombo Njoya tarafından hâlâ uygulanıyor. Cuma günleri, Kamerun’un kuzeybatısında Foumban şehrinde bulunan sarayının karşısındaki “Merkez Cami’de” cuma namazını kılan Kral Nabil, camiden sarayına halkını selamlayarak dönüyor. Bölgede yaşayan 2 milyon Bamun’un kralı Nabil, “cuma selamlığı” merasiminde, halkın dertlerini dinliyor, şikayetleri değerlendiriyor. Daha sonra sarayda devam eden “cuma selamlığı” merasiminde askerler ve yerel yöneticilerin yanı sıra halk, Kral Nabil’in önünde resmigeçitte bulunuyor. Geleneksel enstrümanlar ve atlar ile kralın huzurunda gösteri yapıldıktan sonra, dini liderin duası ile “cuma selamlığı” töreni son buluyor.

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KRAL KAPISI DA İNŞA EDİLMİŞ

Kamerun’daki Osmanlı izlerini anlatan Kamerunlu Sosyolog Muhammed Pagna, yedi asır önce kurulmuş Bamun Krallığı’nın 1905-1910’da İslamiyet’i seçtiğini ve Bamun halkının yüzde 85’nin Müslüman olduğunu belirtti. İslamiyet’in Kamerun’a Osmanlılar sayesinde Müslüman olan Nijeryalı Müslümanlar tarafından taşındığını belirten Pagna, Bamun halkının ve krallarının Osmanlı kültüründen çok fazla etkilendiğini vurguladı. “Bamun kralları ‘cuma selamlığı’ geleneğini Osmanlı kültüründen olduğu gibi almıştır” diyen Pagna, Bamun krallarının namaz kıldıkları camilerde de Osmanlı kültüründe olduğu gibi “kral kapısı” inşa ettirdiğini sözlerine ekledi.

İRŞAD VE İKNA YOLUYLA BENİMSENDİ

Türkiye’nin Yaounde Büyükelçiliği Din Hizmetleri Koordinatörü Yasin Yavuz, İslam’ın Kamerun’a daha önce vilayeti olduğu Nijerya üzerinden geldiğini belirtti. İslam’ın Sahra bölgesinde hızla yayıldığını ancak Kamerun gibi dağlık ve ormanlık bölgelerde nispeten daha yavaş ilerlediğini vurgulayan Yavuz, Osmanlı Devleti’nin bölgeye İslam’ın yanı sıra kültürünü de taşıdığını söyledi. Kamerun’da yerel yöneticilerin Osmanlı halifesine bağlılıklarından dolayı, Osmanlı kültüründen ziyadesiyle etkilendiğini dile getiren Yavuz, “İslam bu bölgelerde kılıç ile değil, irşad ve ikna yolları ile benimsendiğinden imamlar cuma hutbelerini kılıç ile değil asa ile okurlar” diye konuştu.