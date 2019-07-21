Dünya 13 yaşındaki çocuk uçak çalmaya çalıştı
ASYA

13 yaşındaki çocuk uçak çalmaya çalıştı

Çin’de 13 yaşındaki çocuk gece vakti gizlice girdiği hangardan uçak çalarak uçmaya çalıştı. Çaldığı ilk uçakla korkuluklara çarpan çocuk, ikinci uçakla da başarısız oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
13 yaşındaki çocuğun uçak çalma girişimi kameralara takıldı.
13 yaşındaki çocuğun uçak çalma girişimi kameralara takıldı.

Olay, Çin'in Zhejiang bölgesindeki Huzhou şehrinde meydana geldi. Göl kenarında bulunan hangara gece gizlice giren 13 yaşındaki bir çocuk, küçük uçaklardan birine binerek uçurmaya çalıştı.

Uçak çalmaya çalışan çocuk kameralara yakalandı.

KORKULUKLARA ÇARPTI

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun uçağı hareket ettirdiği, ancak hangarın etrafında bulunan korkuluklara çarptığı; ardından o uçaktan inerek ikinci bir uçağı çalıştırarak uçurmaya çalıştığı görüldü.

Uçak çalmaya çalışan çocuk kameralara yakalandı.

GÜNDÜZ TAMİR EDENLERİ İZLEMİŞ

Yerel medya, polisin çocuğu yakaladığını duyurdu. Çocuğun polise verdiği ifadesinde, gündüz uçakları tamir edenleri izlediği, uçakların merakını cezbettiğini ve gece gizlice girerek uçurmaya çalıştığını söylediği belirtildi.

Uçak çalmaya çalışan çocuk kameralara yakalandı.

13 yaşındaki çocuk uçak çalmaya çalıştı
OYNAT
13 yaşındaki çocuk uçak çalmaya çalıştı
Çin'de 13 yaşındaki çocuk gece vakti gizlice girdiği hangardan uçak çalarak uçmaya çalıştı. Çaldığı ilk uçakla korkuluklara çarpan çocuk, ikinci uçakla da başarısız oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.


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