133 yıl sonra yeniden yardıma koştular

133 yıl önce Ertuğrul Fırkateyni için mücadele eden Kushimoto halkı, bugün de Türkiye’de yaşanan depremin yaralarını sarmak için kollarını sıvadı. 77 kişilik Japon arama kurtarma ekibi bölgede çalışmalarını yürütürken bölge halkı da Türkiye’ye göndermek için kasabanın belli yerlerine kurduğu kumbaralar ile yardım topluyor.

JAPON KASABASINDA YARDIM TOPLANIYOR

Türk-Japon ilişkilerinin miladı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni’nin battığı Kushimoto kasabası, Türkiye’de yaşanan depremin ardından bir kere daha dostluğunu gösterdi. Depremin ardından kasabanın belediye binasında, Belediye Başkanı Katsumasa Tashima liderliğinde başlatılan yardım kampanyası tüm ilçeye yayıldı. Şehrin dört farklı noktasına kurulan kumbaralarda Türkiye için yardım toplanıyor. Toplanan yardımlar Tokyo’daki Türkiye Büyükelçiliği’ne gönderilecek.

DÜZELECEĞİNE İNANIYORUZ

Kushimoto Kasabası Genel İşler Bölümü Yetkilisi Tatsuki Araya, “İnsanlar Kushimoto Kasabasının Türkiye ile derin bir ilişkisi olduğunu biliyor. Bu yüzden küçük bir miktar da olsa bağış yapıyorlar. Haberlerde görüyoruz durumu. Zaman alacağını biliyoruz ama her şeyin düzeleceğine inanıyoruz. 133 yıl önce olduğu gibi birbirimize yardım etmeye devam ediyoruz, bu depremden çok fazla insan etkilendi ama biraz da olsa umarım yardımcı olabiliyoruzdur” ifadelerini kullandı.

ERTUĞRUL FACİASI NEDİR?

Sultan 2. Abdülhamit tarafından Japonya’ya gönderilen Ertuğrul Fırkateyni, 18 Eylül 1890’da dönüş yolunda Funakura kayalıklarına çarparak battı. Faciada mürettebattan 527’si şehit olurken, 69’u ise halk tarafından kurtarıldı. Köylülerin çabalarıyla şehit askerlerin cenazelerine ulaşıldı. Kazadan yaralı kurtulan denizciler, Kongo ve Hiyei adlı iki Japon gemisiyle İstanbul’a getirildi. Japonlar, enkaz bölgesinde buldukları topları, silahları ve kişisel eşyaları ise ayrı bir gemiyle sonra gönderdi.



