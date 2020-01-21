15 Temmuz’daki gibi direndik

Türk tarihine ‘kara ocak’ olarak geçen, dönemin Sovyet ordusunun Bakü’de gerçekleştirdiği katliam dün başkentte tartışıldı. Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı ve Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından dün ortaklaşa düzenlenen “30. Yılında 20 Ocak 1990 Olayları: Azadlığa Giden Yolun Asimetrik Savaşı” konulu etkinlik TBB Konukevi’nde gerçekleştirildi. Türkiye Azerbaycan Dostluk İş Birliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Aygün Attar, Yeni Şafak’a 20 Ocak katliamlarına geniş yer verdiği için teşekkür etti. 20 Ocak katliamını FETÖ’cülerin 15 Temmuz darbe girişimine benzeten Attar, katliam gecesi Azerbaycan halkının silahsız olarak işgale direndiğini anlattı.

Panelde konuşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, “Elbette ocak katliamının sadece Azerbaycan’da tanınması yeterli değildir. Uluslararası hukuk açısından bakıldığında insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamına dahil edilmesi ve sorumluların bu kapsamda takibinin sağlanması lazım. Türk milletinin haksız ve iftira niteliğindeki soykırım suçlamaları karşısında sesiz kalacağı, boynunu bükeceği hiçbir şey yoktur. Bu iftiraların gerçek sebebinin Ermenilerin Türklere karşı işlediği katliamlar olduğunu hiç unutmayın. ‘Hepimiz Ermeniyiz’ sloganlarını bir kenara bırakalım da ağız dolusu, Türk milletinin uğradığı bu katliamlara karşı ‘Hepimiz Türküz’ diyelim” şeklinde konuştu.

Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim de “Biz kimsenin kanının dökülmesini istemeyiz. Ona göre ne kadar asimetrik savaşlar Azerbaycan’a karşı, kardeş Türkiyemize karşı, Türk devletlerine karşı açılsa da bizim sesimiz her zaman güçlü olacak ve emimin ki her zaman kazanacağız” dedi.

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