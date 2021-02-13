Dünya 15 Türk denizci kurtarıldı
AFRİKA

15 Türk denizci kurtarıldı

Nijerya’nın Lagos kenti açıklarında 23 Ocak’ta korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk gemici kurtartıldı. Boden Denizcilik, denizcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve 1-2 gün içinde Türkiye’ye getirileceklerini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nijerya açıklarında 23 Ocak’ta korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı.
Nijerya açıklarında 23 Ocak’ta korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı.

Gine Körfezi'nde 23 Ocak'ta MV MOZART isimli gemiden kaçırılan on beş mürettebat kurtarıldı. Borealis Maritime ve Boden Denizcilik'ten yapılan açıklamada, mürettebatın tamamının güvende olduğu, aileleriyle temas halinde oldukları ve en kısa sürede Türkiye'ye dönecekleri belirtildi.

ZORLU ÜÇ HAFTA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu sıkıntılı süreçte, gösterdikleri güç, güven ve sabır için mürettebatımıza ve ailelerine tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi sunmayı borç biliriz. Bu zorlu üç hafta boyunca verdikleri destek için Türk ve Nijerya hükümetlerine, tüm devlet kurumlarına ve görevlilerine, karada ve denizde görev yapan tüm Borealis topluluğuna ve bu sorunu çözmemize yardımcı olan herkese teşekkür ederiz.”

AİLELERİYLE BİR ARAYA GELECEKLER

“MOZART adlı gemimize yapılan ilk saldırıda hayatını kaybeden arkadaşımız ve meslektaşımızın ailesine tekrar sabır diler, gemilerini güvenli bir yere geri getirirken gösterdikleri cesaret ve disiplin için gemide kalan üç mürettebatımızı tekrar tebrik ve teşekkür ederiz." Açıklamada, serbest bırakılan personelin aileleriyle güvenli bir şekilde bir araya gelmesinin ardından yeni bir açıklama yapılacağı kaydedildi.

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