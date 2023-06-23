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Dünya

1500 firari Fransa’da

Türkiye’den kaçan 1500 firari FETÖ militanı Fransa’daki AİHM binası önünde eylem yaptı. Eylemde elebaşı Fetullah Gülen’in manevi oğlu Enes Kanter de yer aldı.

Haber Merkezi
04:00 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
AİHM binası / Fransa.

AİHM binası / Fransa.

FETÖ’cüler haklarında çıkan yargı kararlarını eleştirmek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde toplandı. Daha çok kadın ve çocukların kullanıldığı eyleme, yaklaşık 1500 kişi katıldı. Elebaşı Fetullah Gülen’in manevi oğlu Enes Kanter ile 15 Temmuz darbe kalkışmasında tutuklanan Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya’nın katıldığı eylemde örgüt mensupları AİHM yetkilileriyle görüşmek istedi. Strasbourg’daki mahkeme ise talebi reddetti.

KADIN VE ÇOCUKLAR SAHADA

FETÖ’cülerin Avrupa’nın göbeğinde sarı dövizler taşıyarak gerçekleştirdiği protestoda, kadınlar ve çocuklar ön saflardaydı. Öte yandan geçmişte kamera önüne çıkmamayı tercih eden FETÖ’cülerin eylem tarzı dikkat çekti. Pop ve rock müziklerin çaldığı eyleme, adalet yürüyüşü adını veren teröristler, bu haliyle CHP ile aynı tavrı takınmış oldu.




#Fransa
#AİHM
#Enes Kanter
#FETÖ
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