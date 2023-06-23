1500 firari Fransa’da

AİHM binası / Fransa.
FETÖ’cüler haklarında çıkan yargı kararlarını eleştirmek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde toplandı. Daha çok kadın ve çocukların kullanıldığı eyleme, yaklaşık 1500 kişi katıldı. Elebaşı Fetullah Gülen’in manevi oğlu Enes Kanter ile 15 Temmuz darbe kalkışmasında tutuklanan Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya’nın katıldığı eylemde örgüt mensupları AİHM yetkilileriyle görüşmek istedi. Strasbourg’daki mahkeme ise talebi reddetti.
KADIN VE ÇOCUKLAR SAHADA
FETÖ’cülerin Avrupa’nın göbeğinde sarı dövizler taşıyarak gerçekleştirdiği protestoda, kadınlar ve çocuklar ön saflardaydı. Öte yandan geçmişte kamera önüne çıkmamayı tercih eden FETÖ’cülerin eylem tarzı dikkat çekti. Pop ve rock müziklerin çaldığı eyleme, adalet yürüyüşü adını veren teröristler, bu haliyle CHP ile aynı tavrı takınmış oldu.