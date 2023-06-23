1500 firari Fransa’da

FETÖ’cüler haklarında çıkan yargı kararlarını eleştirmek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde toplandı. Daha çok kadın ve çocukların kullanıldığı eyleme, yaklaşık 1500 kişi katıldı. Elebaşı Fetullah Gülen’in manevi oğlu Enes Kanter ile 15 Temmuz darbe kalkışmasında tutuklanan Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya’nın katıldığı eylemde örgüt mensupları AİHM yetkilileriyle görüşmek istedi. Strasbourg’daki mahkeme ise talebi reddetti.