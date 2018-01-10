Dünya2 aya kadar sonuç alırız
ORTADOĞU

2 aya kadar sonuç alırız

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye-Irak ticaretinde Barzani’yi bypass edecek Ovaköy Sınır Kapısı için, “Taraflar bu ay biraraya gelecek. Artık iki taraf da istiyor. Marta kadar bir netice alacağız” dedi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Kapıya ilişkin çalışmalarda gelinen aşama hakkında bilgi veren Tüfenkci, çalışmaların Dışişleri Bakanlığı ve Gümrük Bakanlığı olmak üzere iki koldan devam ettiğini söyledi.
Kapıya ilişkin çalışmalarda gelinen aşama hakkında bilgi veren Tüfenkci, çalışmaların Dışişleri Bakanlığı ve Gümrük Bakanlığı olmak üzere iki koldan devam ettiğini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeni Şafak’ın gündeme taşıdığı Ovaköy Sınır Kapısı konusunda Bağdat hükümeti ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Kapıya ilişkin çalışmalarda gelinen aşama hakkında bilgi veren Tüfenkci, çalışmaların Dışişleri Bakanlığı ve Gümrük Bakanlığı olmak üzere iki koldan devam ettiğini söyledi. Tüfenkci, “Şu anda görüşmelerde bir sıkıntı yok. Sadece yolla ilgili Irak tarafının, güvenliği sağlama noktasında, bir endişesi var. Onunla ilgili netleşmesini bekliyoruz. Tahmin ediyoruz 1-2 ay içerisinde, belki Mart’a kadar bir netice alırız. Ve bununla ilgili de adımları atabiliriz” diye konuştu.

İKİ TARAF DA İSTİYOR

Ovaköy’de gümrük kapısı açılması kararının Bakanlar Kurulu’nda önceden alındığını, fiili yer tespitinin teknik anlamda belirlendiğini belirten Tüfenkci, “Ama bizim tarafta bir köprü ile ilgili bir sıkıntı var. O tarafta da yol güvenliğiyle ilgili sıkıntı var. Karşıda terörist unsurlar var. Eğer yol güvenliğiyle ilgili Irak tarafından bir talep gelirse, siz sağlayın derlerse biz adım atabiliriz. Yoksa bir şey yapamayız. Onlar, ‘Biz DEAŞ’la mücadeleyi bitirdik, buraya yoğunlaşabiliriz’ demeli” dedi.

AMERİKAN MÜDAHALESİ

Ovaköy’ün açılmasına yönelik dış müdahale ve engelleme çabaları konusunda Tüfenkci şunları söyledi: “Geçmişte Amerika’nın ve Kuzey Irak yönetiminin, bu kapının açılmaması noktasında böyle bir şeyi vardı. O şimdi devam ediyor mu, bilmiyoruz. Ama şu anda Irak ve bizim tarafımızdan bu çok ciddi anlamda gaündemimizde ve istiyoruz. İki taraf da istiyor. Daha önce Irak da bu işe, söylediğimiz bu unsurların baskısıyla belki, çok sıcak bakmıyordu. Ama en son Kuzey Irak’taki Barzani referandumdan sonra ciddi anlamda sıcak bakıldığını söyleyebiliriz.”

ÜST DÜZEY TOPLANTI

Ovaköy konusunda ocak ayı içerisinde Irak’ta ya da Türkiye’de gümrüklerden sorumlu bakanlıklar arasında üst düzeyde bir görüşme gerçekleştirileceğini açıklayan Tüfenkci, “İnşallah şartlar biraz daha olgunlaşmış olacak. Biz hükümet olarak ve bakanlık olarak bu işin çok ciddi üzerinde duruyoruz. Ama dediğim gibi bir yerde kapı açarken mutlaka bir karşılığının da olması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

  • Derinlere indirecek
  • Ovaköy Sınır Kapısı’nın Suriye ile ticaret açısından da önemine işaret eden Tüfenkci, “Suriye’deki durumun düzelmesiyle beraber Ovaköy Kapısı, Suriye’nin daha derinliklerine inme noktasında bir alternatif olacak. Ovaköy’ün 120-130 kilometre ilerisinde Irak’ın Suriye’ye açılan Fişhabur Kapısı var. Dolayısıyla oradan da bir koordinasyon sağlanmış olacak. Biz bu açıdan da Ovaköy’ü önemsiyoruz” diye konuştu. Tüfenkci, Barzani’den gelen, ilişkilerin yeniden düzelmesi mesajları konusunda da, “Hükümetimiz, Cumhurbaşkanlığı nezdinde bunu değerlendirir. Şu anda ilişkilerimizde değişen bir şey yok. Ama ileride ne olur bilmiyoruz” dedi. Tüfenkci, İran’da yaşanan gerilimlerin ticareti etkileyip etkilemediğine yönelik soruya da, “Bizi doğrudan etkileyen durum yok. Bizim ticaretimizi engelleyen veya azaltan bir durum yok” yanıtını verdi.
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