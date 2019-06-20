Dünya 20 dakika can çekişti
ORTADOĞU

20 dakika can çekişti

Mısır’ın şehit Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye mahkeme salonunda hiçbir tıbbi müdahale yapılmadı. Duruşmada rahatsızlanarak yere düşen Mursi’ye, 20 dakika boyunca çağrılara rağmen hiçbir tıbbi müdahalede bulunulmazken ailesi de alelacele ve zorla salondan çıkarıldı. Yarım saat geciken ambulans geldiğinde de Mursi zaten vefat etmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammed Mursi
Muhammed Mursi

Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin pazartesi günü şehadete yürümesine ilişkin yaşananlar ortaya çıkıyor. Mursi’nin hayatını kaybettiği mahkeme salonundaki tanıklar, baygınlık geçiren Mursi’ye 20 dakikadan uzun süre yardım edilmediğini ve ölüme terk edildiğini belirtti. İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, pazartesi günü duruşma salonunda rahatsızlanarak yere çöken Mursi’nin arkadaşları ve meslektaşları, güvenlik güçlerini kafes içinde tutulan Mursi’yi kurtarmak için ilk yardım müdahalesinde bulunmamakla suçladı. Duruşma salonuna ambulansın da 30 dakika sonra geldiği belirtildi. Rejim, Mursi’nin ölümüne ilişkin tatminkar bir açıklama ve güvenilir bir otopsi raporu da yayınlayamamıştı.

AMBULANS 30 DAKİKA SONRA GELDİ

Habere göre Mısır Başsavcılığından yapılan Mursi’nin “derhal hastaneye nakledildiği” yönündeki açıklamaya karşılık duruşma salonunda bulunanlar, diğer sanıkların yardım çağrısına rağmen güvenlik güçlerinin 20 dakikadan uzun süre Mursi’ye yardım etmediğini belirtti. Babası ve erkek kardeşi Mursi ile birlikte yargılanan Abdullah el-Haddad, tanıkların kendisine Mursi yere çöktüğü zaman yetkililerden kimsenin kendisine yardım etmediğini söylediğini aktardı. Haddad, “Gardiyanlar onu dışarı çıkarıncaya kadar bir süre yerde kaldı. Ambulans 30 dakika sonra geldi” sözleriyle Sisi rejiminin Mursi’nin mahkeme salonunda vefat etmesini beklediğini belirtti.

TUTUKLU AİLELERİ SALONDAN ÇIKARILDI

“Diğer sanıklar onun yere düştüğünü fark edince bağırmaya başladılar. Bazıları doktor olan sanıklar gardiyanlardan ona yardım edebilmek için izin istediler ya da gardiyanların ilk yardım müdahalesinde bulunmasını istediler. Kasıtlı şekilde yardım etmediler” ifadelerini kullanan Haddad, “Gardiyanlar tutukluların bağırmaya başlamasından sonra tutuklu ailelerini mahkeme salonundan çıkardı” açıklamasını yaptı.

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Ölümden rejim sorumlu

Mısır’daki darbeden önce Mursi’nin kabinesinde Uluslararası İşbirliği Bakanı olan Amr Darrag da Mursi’nin ölümünden yetkilileri sorumlu tuttu. Mursi yere düştükten sonra yaklaşık 30 dakika yardım edilmediğini belirten Darrag, Mursi’nin gözaltında uygun tıbbi tedavi görmesine izin verilmediğine dikkati çekti. Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen aktivist de, “Mursi, konuşmasını kestikten yaklaşık 10 dakika sonra kafesin içindeki insanlar Mursi’nin bilincini kaybettiğini ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyerek duvarlara vurmaya başladılar. Ailelerin haykırışlarına rağmen polis 20 dakikadan fazla bir süre hiçbir şey yapmadı. Onu orada bıraktılar. Daha sonra polis, aileleri mahkemeden çıkardı ve ambulans geldi” ifadelerini kullandı.

Ölümü doğal yollardan değil

Fransız avukat Gilles Devers, Mursi'nin ölümüne ilişkin soruşturma açılması için Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurduklarını söyledi. "Muhammed Mursi'nin vefatıyla ilgili soruşturma açılması için BM ve Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurduk" diyen Devers, 9 uluslararası kuruluşun desteğiyle söz konusu başvuruyu yaptıklarını belirtti. Mursi'nin 6 yıldır hapishanede uygun şekilde tedavi edilmediğini anlatan Devers, "Mursi'nin ölümünün doğal olmadığı görülüyor. Bunun aksini kimse söyleyemez" dedi.

  • Sisi panikledi
  • Muhammed Mursi’nin katledilmesindeki rolünü her türlü örtbas girişimine rağmen saklayamayan Sisi rejimi ise paniklemiş durumda. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği önceki gün yaptığı açıklamada Mursi’nin ani ölümünün sebebinin ortaya çıkarılması için bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız, eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu. Açıklamaya Sisi rejiminden gelen sert tepki de Kahire’deki paniği gün yüzüne çıkardı. Rejim çağrıyı “Mursi’nin ölümünün siyasallaştırılması” şeklinde değerlendirerek sert tepki göstermesi, suçluluğun ifadesi olarak yorumlandı.

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Devrimden darbeye Mısır'ın hikayesi
Seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 2012'de ülkenin tamamen demokratik bir seçimle göreve gelen ilk lideri olmuş ancak ertesi yıl yoğun protesto gösterileri fırsat bilen dönemin Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi'nin başını çektiği darbe ile devrilmişti. Darbenin ardından, Mursi'nin bağlı olduğu Müslüman Kardeşler hareketine karşı kanlı bir tasfiyeye girişilmiş, yüzlerce kişi güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölmüş, on binlerce kişi de hapse atılmıştı. Sisi elindeki Mısır'ın kanlı karnesini hazırladık.


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