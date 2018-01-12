2018 Akdeniz'deki mülteciler için ölümcül başladı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yılın ilk 11 gününde Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 192 sığınmacının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

IOM Sözcüsü Joel Millman, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Bu gerçekten (sığınmacılar için) ölümcül bir yıl başlangıcı oldu." ifadesini kullandı.

192 sığınmacı can verdi...

Millman, 1-11 Ocak arasında 192 sığınmacının Avrupa kıyılarına geçmeye çalışırken Akdeniz sularında can verdiğini belirterek bu rotada geçen yılın aynı döneminde 12 sığınmacının öldüğüne dikkati çekti.

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Deniz yoluyla bu yıl Avrupa'ya bin 476 sığınmacının geçtiği bilgisini paylaşan Millman, bunların 577'sinin İtalya, 614'ünün Yunanistan ve 285'inin de İspanya sahillerine ayak bastığını aktardı. Millman, geçen yıl ise bu dönemde toplam bin 159 sığınmacının Avrupa'ya vardığını anımsattı.

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Millman, geçen pazartesi Libya'dan Akdeniz'i geçerek İtalya'ya ulaşmaya çalışan 150 kaçak göçmeni taşıyan lastik botun batması sonucu 64 sığınmacının boğulmasının yılın şu ana kadarki en büyük sığınmacı faciası olduğunu kaydetti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü William Spindler ise uluslarası topluma çağrıda bulunarak sığınmacıların hayatlarının kurtarılması için aile birleşimi de dahil yeni güvenli alternatifler üretilmesi gerektiğini vurguladı.

IOM'e göre, 2017'de Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan sığınmacı sayısı bir önceki yıla oranla yarı yarıya azalarak 171 bine gerilerken, 3 bin 116 sığınmacı da Akdeniz'de yaşamını yitirdi.