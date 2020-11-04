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Dünya 2020 ABD Seçim Sonuçları ABD Başkanı Kim Oldu?
AMERİKA

2020 ABD Seçim Sonuçları: ABD Başkanı Kim Oldu?

Dünya ABD seçimlerini izliyor. Demokratların adayı Trump ile Cumhuriyetçilerin adayı Biden arasındaki kıyasıya rekabet sürüyor. İki aday da sabah saatlerinde zafer ilan etse de sonuçlar henüz belli değil. 2020 ABD seçim sonuçları, ABD Başkanı kim oldu? soruları merak ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sayımlar sürüyor.
Sayımlar sürüyor.

ABD'de seçim yarışı sürüyor. Eyaletlerde sayımlar devam ederken kritik şehirler ve eyaletler sonucu belirleyecek.

2020 ABD seçim sonuçları, ABD Başkanı kim oldu? soruları merak ediliyor.

Sonuçları eyaletlerden seçilen delegeler ve Seçici Kurul belirleyecek.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da 7, Alabama'da 9, Mississippi'de 6, West Virginia'da 5, Kentucky'de 8, Tennessee ve Indiana'da 11'er, Kuzey Dakota, Güney Dakota ve Wyoming'de 3, Nebraska'da 4, Louisiana'da 8, Arkansas'ta 6, Kansas'ta 6, Missouri'de 10, Utah'da 6, Texas'ta 38, Iowa'da 6, Idaho'da 4, Florida'dan 29, Montana'dan 3 ve Ohio'dan 18 delegeyi hanesine yazdırdı.

Öte yandan Demokrat aday Biden, Washington DC'de 3, Vermont'ta 3, Illinois'te 20, Virginia'da 13, New Jersey'de 14, Delaware'de 3, Massachusetts'te 11, Maryland'da 10, New York'ta 29, Colorado'da 9, Connecticut'ta 7, Washington'da 12, New Hampshire ve Rhode Island'da 4'er, New Mexico'da 5, Oregon'da 7, California'da 55, Arizona'da 11, Maine'den 3, Hawaii'den 4, Minnesota'dan 10 ve Nebraska'dan 1 delegeyi aldı.

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