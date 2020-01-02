2020’ye eylemli başlangıç

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Victoria Park’tan yürüyüşe başlayan gruba, Hong Kong’un en büyük alışveriş merkezi SOGO’nun önünde toplanan binlerce kişinin de dahil olmasıyla eylem büyüdü. Çok sayıdaki protestocu, yeni yılın ilk dakikalarında “Hong Kong için özgürlük”, “Şimdi devrim”, “Unutma ve unutturma” sloganları attı. Yeni yıl öncesi şehirde yoğun güvenlik önlemleri alınırken yılın ilk saatlerinde protestocular ve polis arasında çatışmalar yaşandı. Polis, Mong Kok bölgesinde yolları kapatıp barikatları ateşe veren ve havai fişek atan protestoculara; göz yaşartıcı gaz, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.
YILBAŞI DEVRİMİ
- Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta da toplanan binlerce kişi, “Yılbaşı Devrimi” adı altında yeni yıl kutlaması yaptı. Her sene sokak ve caddelerin bir ay önceden süslenmeye başladığı Lübnan’da, 17 Ekim’den beri süren protesto gösterileri nedeniyle bu yıl yapılan hazırlıklar daha düşük düzeyde kaldı. Başbakan Saad el-Hariri’yi 29 Ekim’de istifa etmek zorunda bırakan ve bağımsız teknokratlardan oluşan yeni hükümetin kurulması talebiyle hala eylemlerini sürdüren Lübnanlılar, yeni yıla başkent Beyrut’un göbeğinde yer alan Şehitler Meydanı’nda “Yılbaşı Devrimi” adı altındaki kutlamayla girdi. Yeni yılı kutlamak üzere akşamın erken saatlerinden itibaren Şehitler Meydanı’nda toplanan binlerce vatandaş, şarkılar söyleyerek devrim sloganları attı.