Dünya 2021de 19 bin 95 Suriyeli Alman vatandaşı oldu
AVRUPA

2021'de 19 bin 95 Suriyeli Alman vatandaşı oldu

Almanya'da geçen yıl 19 bin 95 Suriyelinin bu ülkenin vatandaşlığına geçtiği açıklandı. Alman vatandaşlığına geçenler arasında ikinci sırada 12 bin 245 ile Türklerin yer aldığı belirtildi. Türkleri, 6 bin 920 ile Romanyalılar, 5 bin 490 ile Polonyalılar ve 5 bin 45 ile İtalyanların takip ettiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
2021de 19 bin 95 Suriyeli Alman vatandaşı oldu
Arşiv

Federal İstatistik Ofisinden yapılan açıklamada, 2021’de 131 bin 595 yabancının Alman vatandaşlığına geçtiği belirtildi.

Açıklamada, 2020'ye göre, 2021'de Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısının yüzde 19,8 arttığı ifade edildi.

2021'de Alman vatandaşlığına geçişte 19 bin 95 ile Suriyelilerin ilk sırada olduğu kaydedilen açıklamada, bu sayının 2020'e göre 3 kat daha fazla olduğu aktarıldı.

Fazla sayıda Suriyelinin Alman vatandaşlığına geçmesinin 2014-2016 yaşanan göçle ilgili olduğu aktarılarak, Alman vatandaşlığına geçiş koşullarını yerine getiren Suriyelerinin sayısının arttığı kaydedildi.

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Açıklamada, Alman vatandaşlığına geçen Suriyelerinin ortalama 6,5 yıl Almanya'da ikamet ettiği belirtildi.

Alman vatandaşlığına geçenler arasında ikinci sırada 12 bin 245 ile Türklerin yer aldığı belirtilen açıklamada, Türkleri, 6 bin 920 ile Romanyalılar, 5 bin 490 ile Polonyalılar ve 5 bin 45 ile İtalyanların takip ettiği bildirildi.

İstanbul genelinde düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı
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İstanbul genelinde düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı
İstanbul'da kent genelinde düzensiz göçmenlerle yönelik denetimlerde belgeleri eksik olan veya oturum izinleri bulunmayan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen uygulamada, ülkeye yasal olmayan yollarla girip çevreye rahatsızlık veren yabancı şahısların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Sabah saatlerinde başlayan uygulama kapsamında vatandaşların yoğun bulunduğu meydanlar, parklar ve sahillerde denetimler yapıldı. Ekipler, Taksim Meydanı ve çevresinde, Zeytinburnu sahilinde ve Esenyurt meydanda kimlik ve pasaport kontrolü yaptı.

Kent genelindeki diğer noktalarda yapılan denetimler sonucunda yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

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