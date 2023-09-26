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Dünya

2024 İslam Dünyası Kültür Başkenti

Azerbaycan ordusunun 2020’de Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ'ın sembol şehri Şuşa, ‘2024 İslam Dünyası Kültür Başkenti’ seçildi. Katar'ın başkenti Doha'da İslam Dünyası Kültür Bakanları 12. Konferansı'nda İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu’nda (ISESCO) getirilen öneri oy birliğiyle kabul edildi. Şuşa, bu yıl da "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmişti.

04:00 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’nın “2024 İslam Dünyası Kültür Başkenti” seçildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kültür Bakanı Adil Kerimli’nin Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen İslam Dünyası Kültür Bakanları 12. Konferansı’na katılarak İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonunun (ISESCO) İslam Dünyası Kültür Başkentleri Programı’na 2024 yılı için Şuşa’nın adaylığını önerdiği bildirildi. Açıklamada, Kerimli’nin önerisinin olumlu karşılandığı ve oy birliğiyle Şuşa’nın “2024 İslam Dünyası Kültür Başkenti” ilan edildiği belirtildi. Şuşa, 2023’te de “Türk Dünyası Kültür Başkenti” ilan edilmişti.

HANKENDİ’YE AZERBAYCAN ELEKTRİĞİ

Diğer yandan Karabağ bölgesindeki Hankendi şehri artık Azerbaycan elektriği ile aydınlanacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 19 Eylül’den itibaren Şuşa’daki trafo merkezinin yakınına ilave kurulan 110 kV yüksek gerilim direklerinin üzerinden Hankendi’nin elektriğinin sağlandığı belirtilerek, ”Artık Hankendi’de Azerbaycan ışığı yanıyor” ifadelerine yer verildi.

2. görüşme Hocalı’da

Anti-terör operasyonu sonrası Ermenistan heyeti ile Yevlah’ta müzakere gerçekleştiren Azerbaycanlı yetkililer, 2. görüşme için sembol bir şehir olan Hocalı’da bir araya geldi. Görüşmeye Azerbaycan tarafından Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerle temaslardan sorumlu kişi olan Ramin Memmedov katıldı. Azerbaycan ordusu tarafından 19 Eylül’de Karabağ’da başlatılan ve 24 saat süren terörle mücadele operasyonunun ardından Ermeni silahlı grupları teslim olmuş ve Ermeni nüfus ile Azerbaycanlı temsilciler arasında diyalog süreci başlamıştı. 31 senedir işgal altında olan Hocalı’da Ermeni güçler, 613 kişiyi acımasızca katletmişti.




#Azerbaycan
#Şuşa
#ISESCO
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