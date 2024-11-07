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2024'ün 'en sıcak yıl' olacağı kesinleşti

2024'ün 'en sıcak yıl' olacağı kesinleşti

07:537/11/2024, Perşembe
AA
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Copernicus'un açıklamasında, geçen ayın, Ekim 2023'ten sonra küresel olarak en sıcak ikinci ekim ayı olduğuna da yer verildi.
Copernicus'un açıklamasında, geçen ayın, Ekim 2023'ten sonra küresel olarak en sıcak ikinci ekim ayı olduğuna da yer verildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemine göre, 2024'ün kayıtlardaki "en sıcak yıl" olacağı belli oldu. Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, "Bu, küresel sıcaklık kayıtlarında yeni bir dönüm noktasını işaret ediyor" dedi.

Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre, 2024'ün 10 ayı için ortalama küresel sıcaklık anomalisi, 1991-2020 ortalamasının 0,71 santigrat derece üzerinde ölçüldü.

Bu dönem için kayıtlardaki en yüksek değere karşılık gelen bu ölçüm, 2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olacağını şimdiden kesinleştirdi.

"Yeni bir dönüm noktası"

Açıklamada ifadelerine yer verilen Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, "Bu, küresel sıcaklık kayıtlarında yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Burgess, 11-22 Kasım'da Bakü'de yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) işaret ederek yeni verinin, konferansın amacına ulaşması için hızlandırıcı bir etki oluşturması gerektiğini kaydetti.

Copernicus'un açıklamasında, geçen ayın, Ekim 2023'ten sonra küresel olarak en sıcak ikinci ekim ayı olduğuna da yer verildi.

Açıklamada ayrıca geçen 12 ayda (Kasım 2023-Ekim 2024) küresel ortalama sıcaklığın, 1991-2020 ortalamasının 0,74 santigrat derece üzerinde ölçüldüğü bilgisi de yer aldı.

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