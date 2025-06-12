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2025 Mayıs'ı diğerlerinden farklıydı: Nedeni korkutucu

2025 Mayıs'ı diğerlerinden farklıydı: Nedeni korkutucu

11:2912/06/2025, Perşembe
DHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

COPERNICUS İklim Değişikliği Servisi, 2025 yılı Mayıs ayının, kayıtların tutulmaya başlandığı tarihten bu yana dünya genelinde en sıcak ikinci mayıs olduğunu duyurdu.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'ne (ECMWF) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), 2025 yılı Mayıs ayının dünya genelinde 15,79°C'lik ortalama yüzey sıcaklığıyla, 1991-2020 ortalamasının 0,53°C üzerinde geçtiğini açıkladı. Bu değerin, sanayi öncesi dönem olarak kabul edilen 1850-1900 ortalamasının ise 1,4°C üzerinde olduğu bildirildi.



  • Uzmanlar, bu sıcaklık artışının 2015 Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen 1,5°C eşiğini kısa süreliğine de olsa aşmadığını fakat küresel ısınmanın devam ettiğini net biçimde ortaya koyduğunu bildirdi. Son 10 yılın tamamı, kayıtlardaki en sıcak 10 yıl arasında yer aldı.

C3S Direktörü Carlo Buontempo, “Mayıs 2025, son 22 ayın 21'inde görülen 1,5°C üzeri sıcaklık trendini kısa süreliğine kesintiye uğrattı. Ancak iklim sistemindeki ısınma sürdüğü için bu eşik yakın zamanda tekrar aşılacaktır” dedi.





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