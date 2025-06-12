Uzmanlar, bu sıcaklık artışının 2015 Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen 1,5°C eşiğini kısa süreliğine de olsa aşmadığını fakat küresel ısınmanın devam ettiğini net biçimde ortaya koyduğunu bildirdi. Son 10 yılın tamamı, kayıtlardaki en sıcak 10 yıl arasında yer aldı.