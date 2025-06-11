THY mayıs ayında 7,6 milyon yolcu taşıdı

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), THY'nin 2025 yılı mayıs dönemine ilişkin trafik sonuçlarını yayımlandı. Yayımlanan verilere göre, havayolu şirketi, Mayıs 2024 döneminde 7,3 milyon olan toplam yolcu sayısı 2025 yılının aynı döneminde yüzde 5,1 artarak 7,6 milyon olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı ise Mayıs 2024 döneminde 2,5 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 11,2 artarak 2,8 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı Mayıs 2025 döneminde 2024 yılının aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 81,1 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 80,6 yurt içi doluluk oranı yüzde 86 oldu. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), 22,6 milyar olarak oldu. Taşınan Kargo-Posta, Mayıs 2025 döneminde 2024 yılına göre yüzde 5,1 artarak 183,4 bin ton oldu.

5 AYDA 34 MİLYON YOLCU