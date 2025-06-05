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THY günlük uçuş rekorunu bin 292 seferle bugün kıracak

THY günlük uçuş rekorunu bin 292 seferle bugün kıracak

15:045/06/2025, Perşembe
AA
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THY, bin 292 uçuşla en yüksek günlük sefer rekorunu kıracak.
THY, bin 292 uçuşla en yüksek günlük sefer rekorunu kıracak.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, planlanan bin 292 uçuşla en yüksek günlük sefer rekorunu bugün kıracaklarını bildirdi. Genel Müdür Bilal Ekşi, "Bugün planlı 1292 seferle bugüne kadarki en yüksek TK sefer sayısı rekorunu kıracağız. Bir önceki rekor 2 Temmuz 2023 tarihinde 1284 sefer idi" dedi.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, planlanan bin 292 uçuşla en yüksek günlük sefer rekorunu bugün kıracaklarını bildirdi.

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir rekor daha kırdık. Bugün planlı 1292 seferle bugüne kadarki en yüksek TK sefer sayısı rekorunu kıracağız. Bir önceki rekor 2 Temmuz 2023 tarihinde 1284 sefer idi. Bayramda bir rekor daha var. İyi bayramlar." ifadelerini kullandı.

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