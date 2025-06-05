THY günlük uçuş rekorunu bin 292 seferle bugün kıracak

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir rekor daha kırdık. Bugün planlı 1292 seferle bugüne kadarki en yüksek TK sefer sayısı rekorunu kıracağız. Bir önceki rekor 2 Temmuz 2023 tarihinde 1284 sefer idi. Bayramda bir rekor daha var. İyi bayramlar." ifadelerini kullandı.