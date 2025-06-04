Turkish Cargo 'Yılın Küresel Hava Kargo Taşıyıcısı' seçildi

Türk, "Bu ödül, yalnızca operasyonel gücümüzün değil, teknolojiyle desteklenen altyapımızın, insan odaklı kültürümüzün ve sürdürülebilir hizmet anlayışımızın da takdir edildiğinin göstergesidir. Aynı hedefe odaklanmış, yüksek sorumluluk bilinciyle hareket eden ve her koşulda birlikte değer üreten bir ekibin başarısıdır. Bize güvenen müşterilerimize, bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizi bu ödüle layık gören sektör paydaşlarına gönülden teşekkür ederim. Türk Hava Yolları olarak, 2033 vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürken, hava kargo endüstrisinin gelişimine katkı sağlamaya da kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.