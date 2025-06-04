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THY Kurban Bayramı'nda 378 ek sefer yapacak

THY Kurban Bayramı'nda 378 ek sefer yapacak

13:504/06/2025, Çarşamba
IHA
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THY, Kurban Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karşılamak için 378 ek sefer planladı.
THY, Kurban Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karşılamak için 378 ek sefer planladı.

Türk Hava Yolları (THY) Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak üzere 378 ek sefer planlandığını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları olarak, 10 Haziran tarihine kadar Kurban Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karşılamak için 378 ek sefer planlanmıştır. Bayrak taşıyıcı olarak tüm yolcularımıza iyi uçuşlar diliyoruz" dedi.

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