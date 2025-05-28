THY üst üste sekizinci kez 'Türkiye'nin en değerli markası' oldu

Kazanılan derece ile ilgili değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Bayrak Taşıyıcısı olduğumuz Türkiye'mizin ‘En Değerli Markası' olarak üst üste sekizinci kez seçildiğimiz için gururluyuz. Bu paye, bizlere göklerde bayrağımızı taşımanın ötesinde görev ve sorumluluklarımız olduğunu hatırlatırken, tüm Türk Hava Yolları ailesini daha büyük başarılar için motive ediyor. Türkiye'mize, ekonomimize, istihdamımıza ve paydaşı olduğumuz tüm sektörlere katkımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.