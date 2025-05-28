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THY üst üste sekizinci kez 'Türkiye'nin en değerli markası' oldu

THY üst üste sekizinci kez 'Türkiye'nin en değerli markası' oldu

14:3728/05/2025, Çarşamba
DHA
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Üst üste sekizinci kez bu unvana layık görülen küresel marka, zirvedeki yerini korudu.
Üst üste sekizinci kez bu unvana layık görülen küresel marka, zirvedeki yerini korudu.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in 2025 yılı ‘TURKEY100- Türkiye'nin En Değerli Markaları' araştırması tamamlandı. Listenin ilk sırasında 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,2024 yıllarında olduğu gibi bu yıl da Türk Hava Yolları (THY) yer aldı.

THY, 2025 yılındaki değeri, geçtiğimiz seneye kıyasla yüzde 14 oranında artış göstererek, 2.27 milyar dolara yükseldi. Üst üste sekizinci kez bu unvana layık görülen küresel marka, zirvedeki yerini korudu.

"YÜKSEKTEN UÇUŞUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ"

Kazanılan derece ile ilgili değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Bayrak Taşıyıcısı olduğumuz Türkiye'mizin ‘En Değerli Markası' olarak üst üste sekizinci kez seçildiğimiz için gururluyuz. Bu paye, bizlere göklerde bayrağımızı taşımanın ötesinde görev ve sorumluluklarımız olduğunu hatırlatırken, tüm Türk Hava Yolları ailesini daha büyük başarılar için motive ediyor. Türkiye'mize, ekonomimize, istihdamımıza ve paydaşı olduğumuz tüm sektörlere katkımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.

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