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THY: Yeni tavan fiyatı 2850 TL olarak belirledik

THY: Yeni tavan fiyatı 2850 TL olarak belirledik

17:1824/04/2025, Perşembe
DHA
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THY: Yeni tavan fiyatı 2850 TL olarak belirledik.
THY: Yeni tavan fiyatı 2850 TL olarak belirledik.

TÜRK Hava Yolları (THY) 30 Nisan'a kadar yurt içi uçuşlarda tek yön ve aktarmasız bilet tavan fiyatını 2850 TL olarak açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Değerli yolcularımız, 30 Nisan tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2850 TL olarak belirledik. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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