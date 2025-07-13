24 saatte en az 90 şehit

İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 90 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, Gazze'nin farklı bölgelerinde Filistinlilere ait evleri, çadırları ve sivillerin toplandığı alanları hedef aldı. İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki Gazze İslam Üniversitesi yakınlarındaki yerinden edilen kişilerin sığındığı bir binayı hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bir evin hedef alındığı İsrail saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. İsrail ordusunun Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir apartman dairesini hedef aldığı saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in Rimal Mahallesi'nde de bir evi hedef alması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze genelinde düzenlediği saldırılarda en az 57.882 Filistinli öldürülürken 138 bin 095 kişinin yaralandığı bildirildi.