24 saatte en az 90 şehit

Bir yandan ateşkes müzakereleri yürüten İsrail, diğer yandan katliama devam ediyor. Sadece Beyt Hanun’a 35'ten fazla hava saldırısı düzenleyen işgalciler, Gazze genelinde en az 90 kişiyi katletti. Onlarca kişi de kayıp.
İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 90 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, Gazze'nin farklı bölgelerinde Filistinlilere ait evleri, çadırları ve sivillerin toplandığı alanları hedef aldı. İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki Gazze İslam Üniversitesi yakınlarındaki yerinden edilen kişilerin sığındığı bir binayı hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bir evin hedef alındığı İsrail saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. İsrail ordusunun Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir apartman dairesini hedef aldığı saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in Rimal Mahallesi'nde de bir evi hedef alması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze genelinde düzenlediği saldırılarda en az 57.882 Filistinli öldürülürken 138 bin 095 kişinin yaralandığı bildirildi.
YARDIM SIRASINDA CAN PAZARI
Öte yandan katil İsrail ordusu Gazze'de yardım bekleyenlere yine ateş açtı. Saldırıda 30 kişi şehit oldu, 185 kişi yaralandı. Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 818'e, yaralıların sayısı da 5 bin 350’ye çıktı.
Beyt Hanun’u vuruyor
- Geçtiğimiz günlerde Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun’da Hamas pususunda 5 İsrail askeri ölmüş, en az 14’ü de yaralanmıştı. Pusu sonrası Beyt Hanun’a kuşatma uygulayan terör ordusu, beldeye 35'ten fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılar, yerleşim alanlarını ve çevresini kapsayan geniş çaplı bir "ateş kuşağı" şeklinde gerçekleştirildi. Şiddetli patlamalar, bölge genelinde büyük korku ve paniğe yol açarken, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinliler büyük bir tedirginlik içinde.