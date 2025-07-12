Husilerden BM Temsilcisi Grundberg'e suçlama

Grundberg

'in İsrail'in, dünyanın ve BM'nin gözü önünde Gazze Şeridi'ne yönelik işlediği soykırım başta olmak üzere Kızıldeniz'deki gerilimin asıl nedenlerini görmezden geldiği kaydedilen açıklamada, BM'nin bu açıklamasının tarafsızlık ilkesiyle çeliştiği belirtildi.