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242 yolcunun ölümüne sebep olmuştu: Hindistan'daki uçak kazasının sebebine ilişkin ön rapor tamamlandı

242 yolcunun ölümüne sebep olmuştu: Hindistan'daki uçak kazasının sebebine ilişkin ön rapor tamamlandı

12:358/07/2025, Salı
AA
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Hindistan'daki uçak kazasının sebebine ilişkin ön rapor tamamlandı
Hindistan'daki uçak kazasının sebebine ilişkin ön rapor tamamlandı

Hindistan'da 12 Haziran'da meydana gelen uçak kazasını aydınlatabilecek ön raporun tamamlandığı ve hafta içinde açıklanacağı belirtildi.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre yetkililer, 12 Haziran'da çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan uçak kazasına ilişkin açıklamada bulundu.


Hava Kazaları Soruşturma Bürosu (AAIB) tarafından kazanın sebebinin araştırıldığı ön raporun tamamlandığını belirten yetkililer, bu raporun Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı'na sunulduğu bilgisini paylaştı.


Söz konusu raporun içeriğine dair konuşmayan yetkililer ayrıca, bu raporun hafta içinde kamuoyuna açıklanacağını aktardı.

Hindistan'da 242 kişinin bulunduğu uçak düşmüştü

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na gitmeye hazırlanan yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.


Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.


Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti. Uçağın düştüğü sırada asistan doktorların kaldığı bir yurt binasına da çarpması sonucu ölenlerin olduğu belirtilmişti.


Öte yandan, uçağın düşme nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 270'e yükseldiği duyurulmuştu.



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