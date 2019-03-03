Dünya 25 yıllık pilotun lisansı sahte çıktı
AVRUPA

​25 yıllık pilotun lisansı sahte çıktı

25 yıllık pilotun lisansı sahte çıktı

Güney Afrika Havayolları'nda çalışan bir pilotun Almanya'nın Frankfurt şehrinde yapılan rutin kontrol sırasında lisansının sahte olduğu ortaya çıktı. Pilot, 25 yıldır uçuş yaptığı ifade edildi.

Haber Merkezi IHA
Arşiv
Arşiv

Güney Afrika Havayolları’nda çalışan bir pilotunu lisansının olmadığı ve 25 yıldır lisanssız olarak uçuş yaptığı ortayı çıktı.

Güney Afrika Havayolları’nda çalışan bir pilotun 1994'ten bu yana sahte lisansla görev yaptığı ortaya çıktı. Frankfurt'ta yapılan rutin kontrolde yakalanan pilotun kimliği ise açıklanmadı. Yaşanan sahtekarlıkla alakalı açıklamada bulunan Güney Afrika Havayolları, olayı endişe verici olarak değerlendirerek, kurumda görev yapan tüm pilotların lisanslarının kontrol edildiğini, lisansız pilotluk yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldığını, bu olaya sebebiyet veren ve ihmalde bulunanlar hakkında da soruşturma açıldığını duyurdu.

William Chandler, sahte lisansla 25 yıldır uçuş yapan pilot.
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