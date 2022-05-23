27 ülkede ırkçılıkla mücadele merkezi

Avrupa’da Türklere ve Müslümanlara yönelik ayrımcılık son yıllarda zirve yaptı. Avrupa’daki saldırı ve İslam karşıtı ırkçılığa maruz kalan Türkler ve Müslümanlar başta olmak üzere ayrımcılığa maruz kalanlar için yeni merkez kuruluyor. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Avrupa’da artan ırkçılığa karşı harekete geçiyor. UID, Ayrımcılıkla Mücadele Merkezi kurmaya hazırlanıyor. UID Genel Başkan Köksal Kuş, Merkez hakkında Yeni Şafak’a bilgi verdi.

Köksal Kuş

AVUKATLAR YOL GÖSTERECEK

Kuş, şunları söyledi: “Ayrımcılıkla Mücadele Merkezi, UID’nin olduğu her yerde olacak. UID olduğu 27 ülkede 47 bölgede ‘merkez’ oluşacak. Ayrımcılık düşünmeyen kamuoyunu harekete geçirmemiz lazım. Ayrımcılığa karşı olan siyasetçileri, akademisyen, sanatçıları harekete geçirmek gerekiyor. Bu merkez sayesinde bu kişileri bir araya getirerek, ayrımcılığa karşı olduğumuzu anlatacağız. Merkez, ayrımcılığa uğrayan insanların verisini tutacak. İnsanlar, en çok hangi şekilde ayrımcılığa uğruyor, en çok hangi yaş grubuna ayrımcılık yapılıyor gibi detayları raporlayacağız. Merkezdeki avukatlarımız mağdur olan kişiye yol gösterecek. Hukuki olarak her türlü desteği ve yönlendirmeyi yapacağız. Ayrımcılığa uğrayan birçok insanımız ne yapacağını bilmiyor. O anlamda insanımız bilgilendirilecek. Yıl sonunda da ne kadar insanın ayrımcılığa maruz kaldığını, belgeleriyle ortaya koyacağız."

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Mağdurlara psikolojik destek

27 ülkedeki merkezlerde mağdurlara psikolojik destek verileceğini söyleyen Kuş şunları kaydetti: "Psikologlar tarafından psikolojik destek vereceğiz. Irkçılıktan dolayı ruh sağlığı bozulan kişilere destek olacağız. Böylece yaşadıkları travmanın boyutlarını da ortaya koyacağız. Bu konularda farkındalık oluşturulacak. ‘Ayrımcılık nedir’, ‘yabancı düşmanlığı nedir’ gibi konularda bilinçlendirme de artacak. Irkçı saldırıya uğramadan önce de toplumu bilgilendireceğiz. Günlük yüzlerce kişi ırkçılığa, İslam düşmanlığına maruz kalıyor. Bu merkez ile ayrımcılıkla mücadele edeceğiz. Mağdur olan kişilerin yanında olacağız.”

DÜNYA Avrupa’da ırkçılık yeni ‘merkez’