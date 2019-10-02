290 mahkum serbest: Husiler esirleri bıraktı

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Meteoroloji: Hafta sonu ülke genelinde serin ve yağışlı hava etkili olacak

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklığının hafta sonuna kadar ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu ise serin ve yağışlı havanın 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.