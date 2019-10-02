Dünya 290 mahkum serbest Husiler esirleri bıraktı
ORTADOĞU

290 mahkum serbest: Husiler esirleri bıraktı

Husiler, geçtiğimiz günlerde 290 mahkumu serbest bırakmıştı. Özgürlüğüne kavuşan esirlerin yakınlarına kavuşma anları görüntülendi. Mahkumların aileleri saatler öncesinde cezaevi önüne gelerek bekleme başlarken, esirlerin cezaevinden ayrıldığı dakikalarda duygusal anlar yaşandı. Yakınları, serbest bırakılan mahkumlara dakikalarca sarıldı.

Haber Merkezi IHA
Husilerin serbest bıraktığı 290 esirin yakınlarına kavuşma anı.
Husilerin serbest bıraktığı 290 esirin yakınlarına kavuşma anı.

Husilerin, Yemen’de geçtiğimiz günlerde tek taraflı olarak serbest bıraktığı 290 mahkumun ailelerine kavuşma anları görüntülendi.

  • Husiler ve Yemen hükümeti, İsveç’in başkenti Stockholm’de Aralık 2018’de BM himayesinde imzaladıkları Stockholm anlaşması kapsamında 7 bin esiri takas etmeyi kabul etmişti. Ancak her iki taraf da anlaşmayı uygulamamıştı.

Yemen’deki Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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