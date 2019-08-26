Dünya Husiler Riyaddaki önemli askeri hedefleri vurduk
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Husiler: Riyad'daki önemli askeri hedefleri vurduk

Husiler: Riyad'daki önemli askeri hedefleri vurduk

Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki askeri hedeflere İHA'larla geniş çaplı saldırı düzenlediklerini duyurdu. Sivillerin askeri ve stratejik noktalara yaklaşmamalarını isteyen Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, söz konusu noktaların artık Husilerin "meşru hedefi" olduğunu açıkladı. Suudi Arabistan'dan konuya dair bir açıklama gelmedi.

Haber Merkezi AA
Riyad.
Riyad.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki "önemli askeri noktaları" insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını duyurdu.

  • Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Samad 3 tipi İHA'larla Riyad'daki önemli askeri noktalara geniş çaplı saldırı düzenlediklerini aktardı.

Sivillerden askeri ve stratejik noktalara yaklaşmamalarını isteyen Seri, söz konusu noktaların artık Husilerin "meşru hedefi" olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan tarafından konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Ülkede siyasi istikrarsızlık hüküm

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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