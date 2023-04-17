3 Afrikalı lider ara buluculuk için Sudan'a gidecek

Doğu Afrika bloku Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), üç devlet başkanını ara buluculuk faaliyetinde bulunması için Sudan'a gönderecek.

Sudan gündemiyle toplanan IGAD üye ülkeleri, Kenya, Güney Sudan ve Cibuti liderlerini, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalara son verilmesi çabaları için mümkün olan en kısa zamanda başkent Hartum'a gönderme kararı aldı.