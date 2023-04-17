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Dünya

3 Afrikalı lider ara buluculuk için Sudan'a gidecek

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Sudan gündemiyle toplanan IGAD üye ülkeleri, Kenya, Güney Sudan ve Cibuti liderlerini, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalara son verilmesi çabaları için mümkün olan en kısa zamanda başkent Hartum'a gönderme kararı aldı.

12:38 . 17/04/2023 Pazartesi
AA
Sudan

Sudan

Doğu Afrika bloku Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), üç devlet başkanını ara buluculuk faaliyetinde bulunması için Sudan'a gönderecek.


Sudan gündemiyle toplanan IGAD üye ülkeleri, Kenya, Güney Sudan ve Cibuti liderlerini, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalara son verilmesi çabaları için mümkün olan en kısa zamanda başkent Hartum'a gönderme kararı aldı.


Heyetin ne zaman yola çıkacağı bilinmezken başkentte çatışmalar halen sürüyor.


Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de Sudan'a gideceğini duyurmuştu.


Ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.


Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.


Ülkedeki çatışmalarda onlarca sivilin öldüğü, aralarında askerlerin de bulunduğu yüzlerce kişinin yaralandığı bildirilmişti.


#Afrika
#IGAD
#Sudan
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