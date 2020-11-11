3 bayrağı görünce ağladım

Cephedeki zaferler, Azerbaycan halkını sevince boğdu. Karabağ topraklarının 30 yıl sonra işgalden kurtarılmasının sevinci sokaklara, caddelere taştı. Caddeler Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan bayrakları ile donatıldı, konvoylar oluşturuldu, sokaklarda halk oyunları oynandı. Ancak tüm bu kutlamaların içinde öyle bir görüntü yansıdı ki, hem ağlattı, hem de Azerbaycan ordusuna olan güveni artırdı.
- Çatışmalarda tek kolunu kaybeden bir gazi, tedavi gördüğü hastanenin camından kutlamalara eşlik etti. Bu görüntü Azerbaycan basında büyük yankı uyandırdı. Yeni Şafak, tedavi devam eden o gaziye ulaştı. Adı Sami Hasanlı, 30 yaşında. Azerbaycan Karabağ’ı işgalden kurtarmak için harekat başlatır başlatmaz gönüllü olarak orduya yazıldı. “Çağırmaları için beklemedim. Özüm başvuru yaptım” diyen Hasanlı, şöyle konuştu:
TOP MERMİSİ PATLAMADI
“Görev verildi, Gubatlı bölgesine gittim. Çatışmalara katıldım. Gittikten 5 gün sonra bir top mermisi koluma isabet etti ve yere saplandı. Kolum parçalandı ama top mermisi patlamadı. 2 çocuğum var. 1 çocuğum daha olacak. Allah beni onlara ve vatanıma bağışladı… Kutlamaları görünce cama çıktım. Türk bayrağını, Azerbaycan bayrağını ve Pakistan bayrağını bir arada görünce duygulandım ağladım. Biz iki devlet bir milletiz. Benim elbisemin bir kolunda Azerbaycan bayrağı, bir kolunda Türk bayrağı var. Bu zafer muzaffer Azerbaycan ordusu Türkiye’nin, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük desteği sayesinde olmuştur. Biz hiçbir zaman yenilmedik, sabrettik, hazırlandık, vakti geldiğinde canımızı kanımızı dökerek topraklarımızı azat ettik.”
TÜRKİYEMİZE ZARAR GELMESİN
- Vazife verilmesi durumunda yine göreve gideceğini ifade eden Hasanlı, düşmandan temizlendikten sonra Karabağ’a yerleşmek istediğini söyledi. Hasanlı, “ Baş Kumandamınız yer verirse giderim o toprakları yerleşirim. Ölene kadar da oradan ayrılmam. Evimin kapısına da Türk, Azerbaycan ve Pakistan bayrağı asarım. Bizde bir söz vardır ‘gadan alayım’ deriz… Yani sana gelen şer, bela bana gelsin demektir. Ben tek kolunu veren bir gazi olarak diyorum ki ‘Türkiyemin, Azerbaycanımın gadasını alam... “ Yani canımız feda olsun Türkiyemize zarar gelmesin…” dedi.