Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya 3 bayrağı görünce ağladım
AVRUPA

3 bayrağı görünce ağladım

3 bayrağı görünce ağladım

Şuşa’nın işgalden kurtuluşu kutlanırken cephede tek kolunu kaybetmiş bir askerin sevinci ilgi odağı olmuştu. 30 yaşındaki Sami Hasanlı’ya Yeni Şafak ulaştı. “Özüm başvuru yaptım” diyerek orduya gönüllü yazıldığını anlatan Hasanlı, “5 gün sonra bir top mermisi koluma isabet etti. Kolum parçalandı ama top mermisi patlamadı. Kutlamaları görünce cama çıktım. Türk, Azerbaycan ve Pakistan bayraklarını bir arada görünce duygulandım ağladım” ifadelerini kullandı.

Mustafa Duran Yeni Şafak
Sami Hasanlı
Sami Hasanlı

Cephedeki zaferler, Azerbaycan halkını sevince boğdu. Karabağ topraklarının 30 yıl sonra işgalden kurtarılmasının sevinci sokaklara, caddelere taştı. Caddeler Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan bayrakları ile donatıldı, konvoylar oluşturuldu, sokaklarda halk oyunları oynandı. Ancak tüm bu kutlamaların içinde öyle bir görüntü yansıdı ki, hem ağlattı, hem de Azerbaycan ordusuna olan güveni artırdı.

Demir yumruk mutlak zafer
DÜNYA
Demir yumruk mutlak zafer
  • Çatışmalarda tek kolunu kaybeden bir gazi, tedavi gördüğü hastanenin camından kutlamalara eşlik etti. Bu görüntü Azerbaycan basında büyük yankı uyandırdı. Yeni Şafak, tedavi devam eden o gaziye ulaştı. Adı Sami Hasanlı, 30 yaşında. Azerbaycan Karabağ’ı işgalden kurtarmak için harekat başlatır başlatmaz gönüllü olarak orduya yazıldı. “Çağırmaları için beklemedim. Özüm başvuru yaptım” diyen Hasanlı, şöyle konuştu:

Sözde Karabağ Güvenlik Konseyi Başkanı Babayan istifa etti
DÜNYA
Sözde Karabağ Güvenlik Konseyi Başkanı Babayan istifa etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır
GÜNDEM
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır

TOP MERMİSİ PATLAMADI

“Görev verildi, Gubatlı bölgesine gittim. Çatışmalara katıldım. Gittikten 5 gün sonra bir top mermisi koluma isabet etti ve yere saplandı. Kolum parçalandı ama top mermisi patlamadı. 2 çocuğum var. 1 çocuğum daha olacak. Allah beni onlara ve vatanıma bağışladı… Kutlamaları görünce cama çıktım. Türk bayrağını, Azerbaycan bayrağını ve Pakistan bayrağını bir arada görünce duygulandım ağladım. Biz iki devlet bir milletiz. Benim elbisemin bir kolunda Azerbaycan bayrağı, bir kolunda Türk bayrağı var. Bu zafer muzaffer Azerbaycan ordusu Türkiye’nin, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük desteği sayesinde olmuştur. Biz hiçbir zaman yenilmedik, sabrettik, hazırlandık, vakti geldiğinde canımızı kanımızı dökerek topraklarımızı azat ettik.”

Sami Hasanlı

TÜRKİYEMİZE ZARAR GELMESİN

  • Vazife verilmesi durumunda yine göreve gideceğini ifade eden Hasanlı, düşmandan temizlendikten sonra Karabağ’a yerleşmek istediğini söyledi. Hasanlı, “ Baş Kumandamınız yer verirse giderim o toprakları yerleşirim. Ölene kadar da oradan ayrılmam. Evimin kapısına da Türk, Azerbaycan ve Pakistan bayrağı asarım. Bizde bir söz vardır ‘gadan alayım’ deriz… Yani sana gelen şer, bela bana gelsin demektir. Ben tek kolunu veren bir gazi olarak diyorum ki ‘Türkiyemin, Azerbaycanımın gadasını alam... “ Yani canımız feda olsun Türkiyemize zarar gelmesin…” dedi.
Abone Ol Google News
Anne vasiyeti

Anne vasiyeti

​Teknik direktörlük görevini reddedip yardımcı antrenör oldu.
İstanbul ve Ankarada 65 yaş kısıtlaması

İstanbul ve Ankara'da
65 yaş kısıtlaması

Vakalar artınca ek tedbirler alındı.
Karabağ konuşuldu

Karabağ konuşuldu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüştü.
Türk askeri<br>Hocalı'ya konuşlanmalı

Türk askeri
Hocalı'ya konuşlanmalı

TSK barış ve istikrarın güvencesi olur.
Ağır hasta sayısı artıyor

Ağır hasta sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı.
Biden'a tebrik mesajı

Biden'a tebrik mesajı

​Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerine dikkat çekti.

Güzergahlara Formula 1 ayarı

Güzergahlara Formula 1 ayarı

​Metrobüs Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçecek.

Bakan Elvan'dan <br>ilk mesaj

Bakan Elvan'dan
ilk mesaj

Enflasyonla mücadele öncelikli hedefimiz.

Eskişehir'de ele geçirildi

Eskişehir'de ele geçirildi

​Sadece Rusya ve ABD üretiyor: Gramı 4 milyon lira.

Şov zamanı

Şov zamanı

Formula 1 araçları 'dünyanın merkezi'ni turladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.