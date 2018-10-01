Dünya 3 gün boyu asansörde mahsur kaldı
AVRUPA

Asansörde 3 gün boyu mahsur kaldı

3 gün boyu asansörde mahsur kaldı

İsveç'te bir kişi asansörde 3 gün boyunca mahsur kaldı. Kurtarılan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Haber Merkezi Diğer
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İsveç'in başkenti Stockholm yakınlarındaki Alby kasabasında, 3 gün boyunca asansörde mahsur kalan bir kişi, kurtarıldıktan sonra hastanede tedavi altına alındı.

BBC'de yer alan habere göre, Polis yetkililerine göre adı açıklanmayan 58 yaşındaki kişi, Cuma akşamı bindiği asansörden Pazartesi sabahı bir kişinin itfaiyeye haber vermesiyle kurtarılabildi.

Bitkin düştüğü belirtilen adamın sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

Yerel itfaiye biriminin sözcüsü Roger Magnusson, "Bir süre sonra kapıyı açmayı başardık. Önce çok bitap halde olduğu için konuşamadı. Ama sonra, Cuma gününden beri burada olduğunu ve çok susadığını söyleyebildi" dedi.

Küçük bir pasajdaki asansörün arızasının tüm hafta sonu boyunca fark edilmediği belirtildi.

Pasajın 2000 yılında yenilendiği açıklandı.

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