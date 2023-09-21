30 km açıkta kayıpları arıyorlar

Libya’da 10 Eylül’de Daniel Fırtınası’nın yol açtığı sel felaketi, geride harabeye dönen birçok kent bıraktı. Türkiye ilk andan itibaren bölgede yoğun bir çalışma programı yürütüyor. Çalışmaların yoğunlaştığı Derne’de AFAD koordinasyonunda ekipler 7 ayrı çalışma grubu oluşturdu. Akıntının cesetleri götürdüğü koydan başlayarak ekipler sahada çalışmaya başladı. Bölgeye ulaşan her ekibe çalışacakları alanı gösteren AFAD, boşlukları da kendi ekipleri ile dolduruyor. Her ekip kendisi için belirlenen alanda arama kurtarma faaliyeti yürütüyor.

ARAMALAR DERNE DIŞINA ULAŞTI

Edinilen bilgilere göre, enkazlardaki aramalar tamamlanmak üzere. Su altı ekipleri de canlı ya da cesetlere ulaşmaya çalışıyor. Akıntı takip edilerek yapılan aramalarda Derne kentinin yaklaşık 30 km ilerisine kadar ulaşıldı. Akıntının devam ettiği noktaya doğru aramaya devam edilerek ilerleniyor.

İNSANİ YARDIMLAR DEVAM EDİYOR

AFAD bir yandan arama kurtarma faaliyeti yürütürken diğer taraftan da insani yardımları afetzedelere ulaştırmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta 3 uçak ve 3 gemi ile arama kurtarma ve insani yardım malzemesini Libya’ya ulaştıran Türkiye’nin dördüncü gemisi de 19 Eylül’de yola çıktı. AFAD koordinasyonunda bölgeye şu ana kadar 42 araç, 8 bot, 2 bin 250 çadır, 22 bin battaniye, bin 750 koli gıda, 240 bin litre su gönderdi.

SAĞLIK ÖNCELİKLİ PROGRAM

Bölgede görev yapan ekipler tarafından, afetten etkilenenler için barınma çadırları ve sahra hastaneleri kuruldu. Sağlıklı öncelikli bir program yürütülüyor. Ölen insan ve hayvanlarda zaman içinde bakteri üretme riski bulunuyor. Bölgedeki kaynaklar bu riske karşı önleyici tedbirler alınması ve buna paralel faaliyetler yürütülmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

28 farklı STK çalışıyor

Bölgede halihazırda AFAD koordinasyonunda, AKUT, ANDA, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Cansuyu Derneği, Çare Derneği, Deniz Feneri, Fetih, HAK Arama Kurtarma, HAY-DER, İHH, İLKSEN-OL, İDDEF, İBAK, JAK, Kurt-Ar, Kevser Eğitim Vakfı, Kızılay, MAG-AME, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, NAK, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sadakataşı, PAK, UMKE, TAMGA, Uluslararası Ravza Derneği, Yeryüzü Doktorları gibi 28 farklı sivil toplum kuruluşu ve devlet kurumu ekipleri çalışıyor.







