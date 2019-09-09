Dünya 30 yıl önce kovulmuştu şimdi bakan oldu
AFRİKA

Sudan Dışişleri Bakanı

30 yıl önce kovulmuştu şimdi bakan oldu

Sudan'da 4 gün önce kurulan kabinede ilk kadın Dışişleri Bakanı olarak yer alan Esma Muhammed Abdullah, ülkenin devrik lideri Ömer Beşir tarafından 1989 yılında diplomatlıktan kovulmuştu. Abdullah 30 yıl sonra bakan olarak siyasete geri döndü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Esma Abdullah
Esma Abdullah

Sudan'da geçen hafta, askeri darbenin ardından geçiş döneminin ilk hükümeti kuruldu.Kabine'de Dışişleri Bakanlığı görevine ilk kez bir kadın getirilerek Esma Muhammed Abdullah oldu.

Sudan’da Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri’nin (ÖDBG), üzerinde anlaşmaya vararak Başbakan Abdullah Hamdok’a teslim ettikleri bakanlar listesinde Dışişleri Bakanı olarak yer alan eski Büyükelçi Esma Muhammed Abdullah, ülke tarihinde bu kadar hassas bir pozisyona sahip olan ilk Sudanlı kadın oldu.

30 yıl önce kovulmuştu

30 yıl önce Sudan Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat olarak çalışan Esma Abdullah, ülkenin devrik lideri Ömer El Beşir iktidara geldiğinde muhalif olduğu gerekçesiyle işinden kovulmuştu. Esma Abdullah 30 yıl sonra Dışişleri Bakanı olarak siyasete geri döndü. Kariyeri boyunca çeşitli görevlerde bulunan Büyükelçi Esma, Norveç de dahil olmak üzere Sudan’ın yurtdışındaki büyükelçiliklerinde görev yaptı.

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