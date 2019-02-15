30 yılın en kanlı saldırısı

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde Hint askeri milislere yönelik intihar saldırısında 44 asker öldü, 20 asker yaralandı. Srinagar kentine giden konvoyu hedef alan saldırıyı yerel basına göre Ceyş-u Muhammedin adlı örgüt üstlendi. Hindistan basınında yer alan haberlerde çok sayıda Merkezi Yedek Polis Gücü (CRPF) personelinin olduğu konvoyda 70 aracın bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Hint yetkililer, bunun, Cammu Keşmir’de son 30 yıldır düzenlenen en kanlı saldırı olduğunu ifade ediyor.
TÜRKİYE SALDIRIYI KINADI
- Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Cammu Keşmir’de güvenlik güçlerini taşıyan bir konvoya yönelik yapılan terör saldırısını kınadı. Nüfusunun yüzde 90’ı Müslüman olan Keşmir’de halk, Pakistan’a bağlanmak istese de Hindistan, askeri güçle ele geçirdiği bölgeleri “Cammu Keşmir” eyaleti adı altında 1947’de kendine bağlamıştı.