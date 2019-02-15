Dünya 30 yılın en kanlı saldırısı
ASYA

30 yılın en kanlı saldırısı

Keşmir’in Hindistan’ın kontrolündeki bölümünde, son 30 yılın en kanlı saldırısı gerçekleştirildi. Hintli milisleri taşıyan konvoya düzenlenen intihar saldırısında 44 asker öldü 20 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saldırı sonucunda 44 asker hayatını kaybetti.
Saldırı sonucunda 44 asker hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde Hint askeri milislere yönelik intihar saldırısında 44 asker öldü, 20 asker yaralandı. Srinagar kentine giden konvoyu hedef alan saldırıyı yerel basına göre Ceyş-u Muhammedin adlı örgüt üstlendi. Hindistan basınında yer alan haberlerde çok sayıda Merkezi Yedek Polis Gücü (CRPF) personelinin olduğu konvoyda 70 aracın bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Hint yetkililer, bunun, Cammu Keşmir’de son 30 yıldır düzenlenen en kanlı saldırı olduğunu ifade ediyor.

TÜRKİYE SALDIRIYI KINADI

  • Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Cammu Keşmir’de güvenlik güçlerini taşıyan bir konvoya yönelik yapılan terör saldırısını kınadı. Nüfusunun yüzde 90’ı Müslüman olan Keşmir’de halk, Pakistan’a bağlanmak istese de Hindistan, askeri güçle ele geçirdiği bölgeleri “Cammu Keşmir” eyaleti adı altında 1947’de kendine bağlamıştı.

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