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Dünya

33 raportör soykırımı belgeledi

Birleşmiş Milletler’in farklı alanlardaki 33 raportörü ortak bir açıklamayla İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığını bildirdi. Açıklamada, “Bazı ülkelerin, İsrail’in Gazze halkına karşı savaş yöntemine desteğinden ve uluslararası sistemin soykırımı önlemede seferber olmamasından derin endişe duyuyoruz” denildi.

04:00 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 01:13 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Birleşmiş Milletler (BM) 33 raportörü, terör devleti İsrail’in Gazze’deki Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği ağır ihlallerle soykırım yaptığını açıkladı. Farklı alanlardaki 33 raportörün imzasıyla yayınlanan açıklamada, uluslararası topluma Filistin halkına yönelik soykırımı önleme çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca artan soykırım kışkırtmalarının, İsrail’in “işgal altındaki Filistin halkını yok etme” yönündeki açık niyetini, Gazze’de ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanında “ikinci Nekbe”yi gerçekleştirmesi için yüksek sesli çağrıların kanıtlarını ortaya koyduğu kaydedildi. Raportörlerin Gazze’deki soykırım riskine ilişkin endişelerini daha önce de dile getirdikleri hatırlatılan açıklamada, “Ülkelerin çağrımıza kulak vermemesi ve derhal ateşkes sağlanmamasından büyük rahatsızlık duyuyoruz. Bazı ülkelerin, İsrail’in Gazze halkına karşı savaş yöntemine desteğinden ve uluslararası sistemin soykırımı önlemede seferber olmamasından derin endişe duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı. Gazze’de gerçekliğin, hayatta kalanların yaşadığı dayanılmaz acı ve travmayla birlikte büyük bir felaket olduğu vurgulanan açıklamada, açıklamada, “İsrail’in tepkisinin meşru olabilmesi için kesinlikle uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde olması gerekir” ifadelerine yer verildi.



#İsrail
#Soykırım
#Birleşmiş Milletler
44 dakika önce
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