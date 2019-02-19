Dünya 35 milyon Türkün takımı
ASYA

35 milyon Türk'ün takımı

İran Süper Ligi’nde mücadelede eden Doğu Azerbaycan’ın Türk takımı Traktör Sazi’nin İstiklal’i 1-0 yendiği maçı tam 100 bin taraftar stadyumdan takip etti. Bu mücadele, Türk dünyasında tribünde en çok seyircinin izlediği maç olarak tarihe geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Traktör Sazi, İstiklal takımına karşı Yadegar-e Emam Stadı’nda oynadığı maçtan 1-0 galip ayrıldı.
Traktör Sazi, İstiklal takımına karşı Yadegar-e Emam Stadı’nda oynadığı maçtan 1-0 galip ayrıldı.

İran’da Türk nüfusunun yoğun olduğu Doğu Azerbaycan eyaletinde faaliyet gösteren Traktör Sazi’nin son maçında seyirci rekoru kırıldı. 100 bin Türk taraftarın izlediği karşılaşma Türk dünyasında tribünde en çok seyircinin izlediği maç olarak tarihe geçti. Traktör Sazi, İstiklal takımına karşı oynadığı maçtan 1-0 galip ayrıldı. 75 milyon nüfusa sahip İran’ın 35 milyonunu Türkler oluşturuyor.

LOGOSUNDA AY-YILDIZ

Takımın adı, Tebriz’de bulunan traktör fabrikasından geliyor. Renkleri kırmızı-beyaz olan kulübün lakabı “Kırmızı Kurtlar” olarak biliniyor. Tribünlerinde sürekli Türk esintilerine yer veren takım, İran’ın “Barcelonası” olarak da adlandırılıyor. Taraftarlar “Ne Mutlu Türküm Diyene” pankartlarını eksik etmiyorlar. Takımın logosunda bulunan traktör figüründe ay-yıldız benzeri bir bölüm yer alıyor.

  • Tebriz, Bakü, Ankara içiçe
  • Rekoru değerlendiren Yeni Şafak Spor Editörü Ergin Arslan şunları söyledi: “Traktör Sazi tribünlerinden bütün Türk dünyasına ulaştırılmak istenen bir ses var. Bu, bir futbol takımını desteklemekten daha fazla anlam taşıyor. Traktör Sazi, o bölgede yaşayan milyonlarca Türk’ün, kimliklerine sarılma vesilesi. Tezahüratlarında Tebriz, Bakü, Ankara’yı iç içe görüyorsunuz. Bu sese kulak vermek lazım. Bakanlığımız ya da Federasyon, büyük kulüplerimiz ile Traktör Sazi’nin maç yapmasına vesile olsa. Bu potansiyel çok kıymetli.”

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