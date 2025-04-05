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3,5 yılda 90 kişiyi İslam'la tanıştırdı

3,5 yılda 90 kişiyi İslam'la tanıştırdı

04:005/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Emre Şahin
Emre Şahin

Almanya'da yetişen Türk imam Emre Şahin, başkent Berlin'de 3,5 yılda 90 kişinin İslamiyet'i seçmesine vesile oldu. Berlin'de doğan 33 yaşındaki Emre Şahin, 20 yaşındayken İstanbul'a giderek 5 yıl ilahiyat eğitimi aldı, ardından Ürdün'de eğitimine bir yıl devam etti. Eğitimini tamamladıktan sonra yeniden Berlin'e dönen Şahin, 3,5 yıldan bu yana Kreuzberg semtinde kentin sembol camilerinden Mevlana Camii'nde görev yapıyor. İyi derecede Türkçe, Almanca ve Arapça bilen Şahin, cuma hutbelerini 3 dilde okuyor ve camide gençlere dersleri Almanca veriyor. Evli ve iki çocuk sahibi Şahin, Almanca fıkıh, akaid ve Kur'an-ı Kerim dersleri verdiğini ve eğitimlere 130 gencin katıldığını dile getirdi. İslam'a ve Müslümanlara ilgi duydukları için camiye gayrimüslimlerin de geldiğini kaydeden Şahin, "3,5 sene içinde 90 kişi Müslüman oldu, Elhamdülillah. Özellikle bu Ramazan'da 8 kardeşimiz Müslüman oldu" diye konuştu.


#İslam
#imam
#Almanya

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