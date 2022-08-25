40 milyon kişiye su sağlayan Mead Gölü'nde endişelendiren tablo

ABD İslah Bürosu (USBR) verilerine göre, Nevada ile Arizona eyaletleri sınırında bulunan Mead Gölü'ndeki su oranının yüzde 27 seviyesine gerilediği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, Colorado Nehri üzerine bulunan ve bazı noktalarda suları 50 metre kadar çekilen gölünün son durumunu görüntüledi.

Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle ABD’nin birçok bölümündeki göllerde su seviyelerinin azaldığına işaret ederek, özellikle Mead Gölü'ndeki su çekilmesinin bunun çarpıcı bir örneği olduğu değerlendirmesi yapıyor.

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının artması, Colorado Nehri'ni besleyen kar suyunun azalması ve nüfus artışıyla birlikte gelen fazla tüketim nedeniyle Hoover Barajı üzerindeki Mead Gölü’nde su seviyesinin 1999 yılından beri sürekli düştüğüne dikkat çekiyor.

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Islah Bürosu, geçen sene 17 Ağustos’ta ülkenin en büyük su rezervi olan Mead Gölü'nde ilk kez resmi olarak “su kıtlığı” ilan ettiğini duyurmuş, o dönem bu yıl için su seviyesinin daha da düşeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Öte yandan, kuraklık nedeniyle Mead Gölü'ndeki suların çekilmesiyle, mayıs ayından bu yana göl zemininde 5 insan cesedi kalıntısı ortaya çıkmış, ABD medyasında, cesetlerin, yaklaşık 50 kilometre batısındaki kumarhaneler şehri Las Vegas’taki mafya hesaplaşmaları sonucu olduğu yönünde haberler yer almıştı.

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