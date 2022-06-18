41 bin göçmeni 'ittiler': İşkence edip öyle gönderiyor

Yunanistan'ın, 2020 yılından 31 Mayıs 2022'ye kadar toplam 41 bin 523 düzensiz göçmeni geri ittiği belirlendi. Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) hazırladığı Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Raporu'na göre, gelişmiş ülkelerin güvenlik ve menfaatini öne alan mevcut sistem ve politikaların en somut neticesinin göç olduğuna işaret edildi. Bu ülkenin karadan geri itme uygulamaları sonucunda geçen yıl 53, bu yıl 31 Mayıs itibarıyla ise 33 düzensiz göçmenin donarak ve Meriç Nehri'nde boğularak hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Raporda, Yunanistan'ın denizden geri itme uygulamalarında, düzensiz göçmenlerin bazen elleri arkadan kelepçelenerek, bazen de can yeleği giydirilmeden doğrudan denize atıldığının tespit edildiği, bu uygulama sonucunda geçen yıl 8, bu yıl 31 Mayıs itibarıyla 3 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

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GECE BOYUNCA İŞKENCE YAPTILAR

Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerden bir kısmı da dün Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yakalandı. Ayakkabıları, cep telefonları ve paralarının alınması ile darbedilmeleri sonrası nehirden gece saatlerinde Türkiye'ye zorla gönderildiklerini ileri süren yaklaşık 60 kişilik grubun bazılarında darp izleri gözlendi. Afganistan uyruklu Yusuf Kerimi ise Yunan askerlerinden insanlık dışı muamele gördüklerini ifade etti. Birikimini kaybettiğini aktaran Kerimi, "Gece boyunca işkence yaptılar. Sonra botlara bindirip nehirden geri yolladılar. Böyle yapmaya hakları yok." diye konuştu.

GÜNDEM Değişmeyen senaryo: Yunanistan onlarca göçmeni yine itti Türkiye yine kurtardı