Dünya 44 bin kişi sınırda
ORTADOĞU

44 bin kişi sınırda

İdlib’de Rusya, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırıları nedeniyle, Türkiye sınırına son dört günde 44 bin sivil daha göç etti. Geçen kasım ayı başından bu yana yerinden edilenlerin sayısı 328 bini geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İdlibli çocuklar
İdlibli çocuklar

Rusya, Esed rejimi ve İran destekli grupların, saldırılana devam etmesiyle İdlib’in Maarratinüman ilçesi ile civar köylerinde yaşayan ailelerin Türkiye sınır hattına yakın bölgelere kaçışları sürüyor. Yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, yaptığı açıklamada, son dört gün içinde 44 bin sivilin yerinden edildiğini söyledi. Hallaj, geçen yılın kasım ayı başından bu yana özellikle rejim ve Rusya’nın saldırılarından Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere kaçanların sayısının 328 bin 418’e bine ulaştığını ifade etti.

Saldırıların hedefi olan İdlib’in Maaret el Numan ilçesi ile kırsalında yaşayan ailelerin güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye sınırı yakınlarına göçleri devam ediyor.

250 BİN SİVİL DAHA YERİNDEN EDİLEBİLİR

Saldırıların yeniden şiddetlenmesi halinde İdlib’in güneyindeki Cebel ez-Zeviye bölgesinde de göçlerin başlamasından, böylece 250 bin sivilin daha yerinden edilmesinden endişe ediliyor. İdlib’deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Saldırılardan kaçarak evsiz kalan binlerce aile, yardım bekliyor.

Toplam bir milyon göç

  • Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü. Rusya’nın başını çektiği saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı.

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