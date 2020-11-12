44 günde bitti 44 sene konuşulacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in liderliğinde iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının her geçen gün daha da kuvvetlendiğini belirtti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Azerbaycan’a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı’nda Azerbaycan Ordusu’nun öz topraklarını işgalden kurtarmasından dolayı düzenlenen törene katıldı.

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BU HAREKAT BİR UYANIŞTIR

Azerbaycan’ın “artık yeter” diyerek öz topraklarındaki saldırılara son vermek ve işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta tarihe altın harflere kazanılacak bir zafer elde ettiğini vurgulayan Akar, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin “iki devlet tek millet” anlayışıyla ebediyen süreceğini söyledi.

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HAREKAT 44 GÜNDE BİTTİ AMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in liderliğinde iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının her geçen gün daha da kuvvetlendiğini belirten Akar, “Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin öz topraklarını işgalden kurtarmak için gerçekleştirdiği 44 günlük harekat sırasında gösterdiği kahramanlık ve cesaret takdire şayandır. Harekat 44 günde bitti ama bunun 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun” diye konuştu.

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