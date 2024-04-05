441 bin Gazzeli engelli kalabilir

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları rehabilitasyona ihtiyaç duyan kişi sayısını artırıyor. Savaşın başından beri Gazze Şeridi’nde aktif çalışan sivil toplum kuruluşu Handicap International’in verilerine göre, ilerleyen süreçte Gazze Şeridi’nde engelli sayısında ciddi artış olabilir. Nüfus içerisinde 441 bin Gazzelinin engelli kalabileceği belirtiliyor. Temel ihtiyaçların teslim edilmesi, özellikle kaçamayan veya tüm tıbbi yardımlarından mahrum kalan engelliler ve yaralı siviller için hayati öneme sahip.





ROKETİ DUYMUYORLAR

Kuruluşa göre, küçük bir yaralanma veya kırık bile yanlış tedavi edildiğinde veya enfeksiyon kaptığında, komplikasyon ve sakatlığa yol açabiliyor. Ayrıca tıbbi bakıma erişimi olmayan, kronik hastalığı olan kişi ve yaşlıların durumu da kaygı verici. Özellikle sağır bireyler roketleri duyamıyor. Birçoğu yardımcı cihazlarını kaybettiği için savunmasız kalıyorlar.





YARALAR SAKATLIK NEDENİ

Gazze'de tıbbi sistemin çökmesi nedeniyle, amputelerin çoğunun vücutlarında hâlâ açık yaralar, tedavi edilmemiş yanıklar, kırıklar ve şarapnel parçaları var. Açık yaralar ve ciddi şekilde hasar görmüş cildin enfeksiyon kapmasını önlemek için pansuman gerekiyor. Kırık, omurilik yaralanması, amputasyon ve yanık gibi yaralanmaların çoğunun rehabilitasyona ihtiyacı var. Aksi takdirde hastada, etkilenen uzuvda fonksiyonel kısıtlama veya kalıcı sakatlığa yol açabilir.





7 SEANS 3’E İNDİ

Kuruluştaki gönüllüler, normalde rehabilitasyon egzersizlerinin amacının komplikasyonları önlemek, kas fonksiyonunu sürdürmek ve hareketliliği geliştirmeye yardımcı olmak olduğunu belirtti. Barış zamanında, başlangıçtaki acil ihtiyaçların karşılanması için en az 7 acil rehabilitasyon seansı sağlandığını ancak bunun olumsuz koşullar sebebiyle bireyin ayağa kalkması, dengesini geliştirmesi ve yardımcı bir cihaz edinmesi şeklinde 3'e indirildiği vurgulanıyor. Ayrıca ameliyatların ardından protez takılması için en az 3-4 ay gerektiği, bu yüzden uzvun şeklinin korunması için düzenli pansuman ve fizyoterapi seanslarının uygulanması gerektiği belirtiliyor.





YÜZDE 80’İ AMPUTE

HI Rehabilitasyon Uzmanı Reham Shaheen şunları kaydetti: “Patlayıcı silahların neden olduğu savaş yaralanmaları bağlamında, sıklıkla uzuvların yeniden yapılandırılması ve plastik cerrahi dahil olmak üzere birden fazla operasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Bu prosedür şu anda Gazze'de uygulanamıyor ve insanların protez için uzun süre beklemesi gerekecek. Biz şu an bir kağıt parçası üzerine vücut çiziyor, insanlardan nereden acı çektiklerini belirtmelerini istiyoruz. Hastaneye gelenlerin yüzde 70 ila 80’i ampute ediliyor. Sayılar çok yüksek. Bunun nedeni, kullanılan silahların türü. Yalnızca HI'nın yardımcı cihazlar için bekleme listesinde birçok kişi var. Herkesin stokları tükendi. İnsani durum artık yönetilemez durumda.”



