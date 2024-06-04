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Dünya

46 nüfuslu köyde yerel seçimde 30 aday

İtalya'nın 46 nüfuslu Ingria köyünde yapılacak yerel seçimlerde, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği dahil çeşitli pozisyonlar için 30 kişi yarışıyor. Adaylar arasında rakip anne ve oğul da bulunuyor.

09:53 - 4/06/2024 Salı
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De Santis, "Ana amacımız Ingria'nın güzelliğini korumak" diye konuştu.
De Santis, "Ana amacımız Ingria'nın güzelliğini korumak" diye konuştu.

İtalya'nın Torino yakınlarındaki Ingria köyünde, yerel seçimlerde köy sakinlerinin üçte ikisi aday oldu.


Son yerel seçimde kolay bir zafer kazanan Igor De Santis, Ingria köyünde yeniden belediye başkanlığına aday oldu. Ancak bu kez annesinin rakip kampa katılmasıyla dördüncü kez belediye başkanlığı yarışında zorlu bir mücadeleye girdi.


2009 yılından bu yana köyü yöneten 42 yaşındaki De Santis, bu seçimde 70 yaşındaki muhalif meclis üyesi Renato Poletto'nun rekabetiyle karşılaşmayı bekliyordu. Ancak Milano'da ikamet eden ve Ingria'da ikinci bir evi bulunan Stefano Venuti'nin de adaylığını koymasıyla durum daha da karmaşık bir hale geldi. De Santis, bunu beklemediğini söyledi.

Annesi rakip adayın ekibine dahil oldu

Poletto'nun, De Santis'in annesi Milena Crosasso'nun desteğini aldığı ve 8-9 Haziran'da yapılacak olan yeni konsey seçiminde dokuz kadın ve bir erkekten oluşan listede onu meclis üyeliğine aday gösterdiği açıklandı.


Toplamda 30 kişi, yani köy sakinlerinin yaklaşık üçte ikisi, pozisyonlar için yarışıyor. De Santis, "Annemden bana katılmasını istedim ama Poletto'nun listesinin çoğunlukla kadınlardan oluştuğunu gördükten sonra onlarla gitmeye karar verdi" dedi.

"Ailemizi etkilemeyecek"

Crosasso, rekabetin aile uyumunu etkilemeyeceğini belirtti. "Hem oğlum hem de ben toplum için en iyisini istiyoruz ve bu, aile bağlarını zayıflatmadan kadınların bakış açılarına ses vermek için bir fırsat" dedi.


İtalya'nın Soana Vadisi'nde yer alan Ingria, nüfus azalması, yetersiz hizmet ve kış aylarında karla mücadele gibi diğer dağ köylerine benzer sorunlar yaşıyor. 2022 yılında İtalya'nın "en güzel" köyleri arasında gösterildikten sonra turizmdeki artışla da başa çıkmak zorunda kaldılar.


De Santis, "Ana amacımız Ingria'nın güzelliğini korumak" diye konuştu.


Büyükbabası 30 yıl boyunca Ingria'da belediye başkanlığı yapmış olan De Santis, rekabete rağmen kazanabileceği konusunda iyimser olduğunu belirtti.

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