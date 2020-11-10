Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya 48 köy daha özgür
AVRUPA

48 köy daha özgür: Azerbaycan'da son durum

48 köy daha özgür

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 1 kasaba ve 48 köyü daha Ermenistan’ın işgalinden kurtardığını duyurdu. Twitter hesabında köylerin adını tek tek yazan Aliyev, “Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan’dır” dedi. Şimdiye kadar 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 265 köy kurtarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şuşa’ya Azerbaycan bayrağı asıldı.
Şuşa’ya Azerbaycan bayrağı asıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 1 kasaba, 48 köy ve 8 stratejik tepeyi daha daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme
GÜNDEM
Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

"Karabağ, Azerbaycan’dır"

  • Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Hocavend’in Mets Tağlar, Salaketin, Zoğalbulak, Aragül, Tağavard, Büyük Tağavard, Zerdanaşen ve Şeher, Hocalı’nın Şuşakend, Muhtar ve Daşaltı, Fuzuli’nin Aşağı Güzdek, Govşatlı, Mirzecamallı, Şekercik, Merdinli, Şıhlı, Karamemmedli, Dövletyarlı, Hacılı, Hüseynbeyli ve Saracık, Zengilan’ın Sobu, Karagöz ve İskenderbeyli, Cebrail’in Kalacık, Mollahesenli, Esgerhanlı, Yukarı Nüsüs, Aşık Melikli, Niftalılar, Gerer ve Çelebiler, Gubadlı’nın Karamanlı, Hendek, Hemzeli, Mahrızlı, Hal, Ballıkaya, Ulaşlı, Tinli, Hocahan, Boyuneker, Karakoyunlu ve Çereli, Laçın’ın Gülebürd, Sefiyan ve Türkler köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan’dır" paylaşımında bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Türk SİHA'ları Ermenileri korkuttu: Şirkete mektup yazdılar
EKONOMİ
Türk SİHA'ları Ermenileri korkuttu: Şirkete mektup yazdılar

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 265 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

Hankendi’de büyük darbe

  • Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan ordusuna ait araç ve mevzileri kamikaze İHA ve toplarla vurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Laçın-Şuşa yolu üzerindeki Zarıslı köyü yakınlarında bir grup Ermenistan askerinin kuşatıldığı belirtildi. Kuşatmayı yarmak amacıyla Azerbaycan askerlerine saldırı girişiminde bulunan Ermenistan askerlerine ait 1 tank ve 1 zırhlı piyade aracının kamikaze İHA'larla imha edildiği kaydedildi.

İMHA EDİLDİ

  • Azerbaycan ordusu, Hocalı-Şuşa yolu ile Hankendi yönünde personel ve D-30 obüsü taşıyan Ermenistan'a ait kamyonu da kamikaze İHA ile imha etti. Hocavend istikametinde de Ermenistan ordusunun mevzi ve sığınakları topçu atışıyla vuruldu. Bakanlık, operasyonların görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.
Abone Ol Google News
Paşinyan yenilgiyi ilan etti

Paşinyan yenilgiyi ilan etti

​Ermenistan Karabağ'da teslim olduğunu açıkladı.
Yeni bakan belli oldu

Yeni bakan belli oldu

​Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı.
Aydındadeprem oldu

Aydın'da
deprem oldu

​Kuşadası Körfezi 4.2 şiddetiyle sarsıldı.
Trump'tan kritik hamle

Trump'tan kritik hamle

​Savunma Bakanı Esper'in görevine son verdi.
Kardeşlerimizin yanındayız

Kardeşlerimizin yanındayız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Bayrak Günü mesajı.

İletişim Başkanlığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Salgının<br>yayılma hızı arttı

Salgının
yayılma hızı arttı

Türkiye'nin koronavirüsle son 24 saati açıklandı.
Şehitlerin kanı<br>yerde kalmadı

Şehitlerin kanı
yerde kalmadı

MİT'ten 12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısına operasyon.

Beklenen aşı müjdesi geldi

Beklenen aşı müjdesi geldi

Dünyayı kasıp kavuran koronayı yüzde 90 oranında engelledi.
Suud'a kötü haber

Suud'a kötü haber

​Fitch Riyad'ın not görünümünü negatife çevirdi.

Erdoğan iki isimle görüştü

Erdoğan iki isimle görüştü

Albayrak'ın istifası sonrasında Kısıklı'da kritik toplantı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.