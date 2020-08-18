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Dünya 50 yıl sonra ortaya çıktı Kayıp tür olarak anılıyordu
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50 yıl sonra ortaya çıktı: Kayıp tür olarak anılıyordu

Kayıp tür olarak anılan fir fareleri 50 yıl sonra Cibuti'de ortaya çıktı. Cibuti'deki bir araştırma gezisi sırasında bir fil faresi bulundu. Bilimsel kayıtlarda fil farelerinin en son 1970'li yıllarda görüldüğü belirtiliyor.

Haber Merkezi Diğer
Fil fareleri kayıp tür olarak anılıyordu.
Fil fareleri kayıp tür olarak anılıyordu.

Cibuti'deki bir araştırma gezisi sırasında bir fil faresi bulundu.

Yaklaşık 50 yıldır görülmediği için "kayıp tür" olarak anılan; fil, deniz ineği ve yerdomuzu gibi hayvanlarla aynı grubun üyesi olan fil fareleri Afrika'da yeniden ortaya çıktı.

EN SON 1970'Lİ YILLARDA GÖRÜLDÜ

Bilimsel kayıtlarda fil farelerinin en son 1970'li yıllarda görüldüğü belirtiliyor.

Nadir tek eşli memelilerden olan fil fareleri ne fil ne de fare.

BURNUYLA BÖCEK AVLIYOR

Fil hortumuna benzeyen burunlarıyla bilinen fare büyüklüğündeki bu hayvanlar, burunlarıyla böcek avlıyorlar.

Uzmanlar, buradaki hayvanların yaşam alanlarının tarlalardan ve insan yerleşiminden uzak olduğu için şimdilik nesillerinin tehdit altında olmadığını düşündüklerini söyledi.

Somali fil faresi, yaban hayatını koruma kuruluşu Global Wildlife Conservation'ın "en çok aranan 25 kayıp tür" listesinde yer alıyor.

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