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55 gün sonra bulundular

55 gün sonra bulundular

04:0012/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
Balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Güney Amerika kıtasının batısında yer alan Peru’dan denize açılan üçü Perulu, ikisi Kolombiyalı beş balıkçı, denizde kaybolduktan 55 gün sonra başka bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı.

Güney Amerika ülkesi Peru’dan mart ayında tekneleriyle denize açılan üç Perulu ve iki Kolombiyalı toplam beş balıkçı 55 gün sonra kurtarıldı. Ekvador Donanması, X hesabından yaptığı açıklamada, bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılan beş kişinin, 10 Mayıs’ta Galápagos’taki bir limana ulaştığı kaydedildi. İngiliz gazetesi The Guardian’ın haberine göre, mart ayının ortasından beri kayıp olan beş balıkçı, 7 Mayıs’ta “Aldo” isimli Ekvadorlu tekne tarafından denizde sürüklenirken bulundu.


ŞARJ DİNAMOSU HASAR GÖRDÜ

Beş balıkçı, yaptıkları açıklamada, Peru’nun başkenti Lima’nın güneyindeki Pucusana Körfezi’nden denize açıldıktan iki gün sonra şarj dinamolarının hasar gördüğünü belirtti. Ekvador Donanması subaylarından María Fares de The Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada, bu arızanın iletişim ve navigasyon araçlarının da arıza vermesine sebep olduğunu, teknede hiç elektrikleriğin olmadığına işaret etti.


DENİZ SUYU İÇMİŞLER

Fares, balıkçıların hayatta kalabilmek için motordan su alıp yanlarından geçen balıkları yarı haşlayarak yemek zorunda kaldığını, yaşayabilmek için yağmur ve deniz suyu içtiklerini belirtti. Fares, marş motorları, ışıkları ya da bir bataryanın ürettiği hiçbir şeyleri olmadığını belirterek balıkçıların hayatta kalabilmek için motordan su alıp yanlarından geçen balıkları yarı haşlayarak yemek zorunda kaldığını, yaşayabilmek için yağmur ve deniz suyu içtiklerini aktardı.


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